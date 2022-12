FC Nantes : Un défenseur veut se relancer avec les Canaris

Publié par Jules le 29 décembre 2022 à 17:10

Le FC Nantes connaît un début de saison assez compliqué en Ligue 1, à tel point que les Canaris se retrouvent à jouer le maintien en championnat.

Alors que le FC Nantes pointe à la 16e place de Ligue 1 suite à son match nul contre l'ESTAC ce mercredi (0-0), les Canaris vont rapidement devoir se relancer. Cela commence dès ce dimanche contre l'AJ Auxerre, comme l'a explique Sébastien Corchia après le match face à Troyes. Pour ce faire, les Canaris pourront compter sur un retour au sein de l'équipe, puisque Charles Traoré, blessé depuis de longs mois, a pu rentrer en jeu ce mercredi pour la toute première fois depuis le début de l'exercice 2022-2023.

En effet, l'arrière gauche du FC Nantes a disputé quelques minutes en fin de match où il a pu retrouver ses sensations, comme il l'a confié à France Bleu. " C’est la récompense de tout le travail effectué dans l’ombre avec tout le staff, et avec mes équipiers qui m’ont toujours soutenu, explique l'international malien (11 sélections). C’est un nouveau départ pour moi et revenir démontre que le travail finit toujours par payer. "

FC Nantes : Charles Traoré veut aider les Canaris en deuxième partie de saison

Blessé en début de saison, Charles Traoré n'a rien pu faire d'autre que regarder le FC Nantes sombrer petit à petit au classement. Maintenant qu'il est de retour, il entend tout donner pour aider ses coéquipiers à remonter la pente. " Il ne faut pas trop réfléchir et regarder devant pour rêver à une meilleure suite et retrouver la dynamique positive qui était la nôtre la saison dernière. La confiance vient avec les victoires et les résultats positifs. Travaillons tous ensemble pour retrouver ça et repartir de l’avant. "

Alors qu'il avait disputé 16 rencontres en Ligue 1 avec les Canaris la saison dernière, Charles Traoré va désormais tenter d'aider le FC Nantes à se relancer en championnat pour terminer la saison d'une meilleure façon qu'elle a commencé. À voir si le Malien parviendra à retrouver une place de choix dans l'effectif Jaune et Vert, dirigé par Antoine Kombouaré.