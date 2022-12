ASSE : L'AS Saint-Etienne sonne la révolte contre le SM Caen

Publié par ALEXIS le 29 décembre 2022 à 21:26

Passés en conférence de presse pour évoquer le match de l’ ASSE contre Caen, Laurent Batlles et son défenseur Léo Pétrot ont sonné la révolte, afin de renouer avec la victoire.

Battue par le FC Annecy (2-1), lundi, l’ ASSE a raté la reprise du championnat. L'AS Saint-Etienne souhaitait pourtant prendre un nouveau départ après un mois et demi d’arrêt lié à la Coupe du monde 2022 et une nouvelle préparation. « Cette trêve a fait du bien à tout le monde. Elle nous a permis de travailler sans le couperet des matchs. […]. On passe à autre chose avec un nouveau championnat », avait confié Laurent Batlles en conférence de presse, avant le match contre le club haut-savoyard.

Mais l’ ASSE a une nouvelle occasion pour mettre fin à sa série de défaites. Les Verts ont à coeur de rectifier le tir lors de réception du SM Caen, vendredi (19h05) au stade Geoffroy-Guichard devant leur public. Quatre groupes de supporters stéphanois (Magic Fans, Green Angels, Indépendantistes Stéphanois et USS) ont certes appelé au boycott du match de la 17e journée de Ligue 1, mais des milliers d’autres fans ont déjà réservé leurs billets pour voir la rencontre. Dix-sept mille supporters de l' ASSE sont d’ailleurs annoncés par le média Evect dans le Chaudron, lors de la venue du Stade Malherbe.

ASSE : Les consignes de Batlles et Léo Pétrot contre le SM Caen

En conférence de presse ce jeud, Laurent Batlles a tenu à remobiliser son équipe, afin de tenter d’inverser la tendance, « en prenant des points ». « Dans notre situation, il faut avoir un état d’esprit avec de la fierté, de l’orgueil. Il faut garder notre envie de jouer. Je leur ai dit qu’on est un club attendu partout, parce qu’il représente quelque chose. On doit changer de statut et mettre le bleu de chauffe. On se doit d’avoir plus de sérénité », a-t-il lancé.

À la suite de l’entraîneur, l’une des recrues estivales de l’ ASSE, Léo Pétrot, a aussi lancé un appel à ses coéquipiers, afin de briser la spirale négative. « On doit rester dans notre bulle même si la situation est difficile. On doit tout faire pour que la roue s’inverse et démarrer une série », a-t-il indiqué.

Le défenseur central a passé ensuite des consignes fermes pour éviter les erreurs commises précédemment. « À Annecy, on prend deux buts très tôt. Il faudra être plus concentrés, faire moins d’erreurs et peut-être être moins beaux. On se doit d’être plus efficaces. À nous d’être plus costauds défensivement pour inverser la tendance », a-t-il recommandé, avant de finir par la promesse suivante : « On a les dents longues. On a tous envie de faire un gros match contre Caen. »