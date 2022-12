OGC Nice : Après Lens, Favre identifie un réel problème au Gym

Publié par Enzo Vidy le 30 décembre 2022 à 10:13

Après le match nul concédé par l' OGC Nice face au RC Lens, Lucien Favre a trouvé le problème de son équipe. On fait le point.

Jeudi soir à l'Allianz Riviera, l'OGC Nice faisait son grand retour en Ligue 1 face au RC Lens dans un match prometteur. Dans une première période assez équilibrée, les deux équipes ont bénéficié de plusieurs grosses situations pour ouvrir le score, mais personne n'est parvenu à trouver la faille. En seconde mi-temps, l' OGC Nice a pris le jeu à son compte, sans vraiment se montrer dangereux. Finalement, Niçois et Lensois se sont quittés sur un score nul et vierge, qui ne fait les affaires de personne.

Au classement, l' OGC Nice reste à la 9e place, et voit Reims se rapprocher dangereusement à un petit point. Côté RCL, ces deux points de perdus permettent au PSG de compter 7 points d'avance sur son dauphin, avant le choc dimanche prochain à Bollaert entre les deux équipes. À l'issue de la rencontre, Lucien Favre, entraîneur de l' OGC Nice, a analysé le match nul de son équipe.

OGC Nice : Lucien Favre pointe le manque de réalisme du Gym

En conférence de presse après la rencontre, Lucien Favre n'était pas mécontent d'avoir pris un point face au RC Lens, mais n'a pas caché sa frustration après les occasions gachées par son équipe : "On peut marquer le but du 1-0, à vingt minutes de la fin. Sur la fin du match, franchement, ça va. Après, évidemment, on regrette les occasions manquées, on doit marquer plus de buts, mais pour ça, il faut travailler la dernière passe, l'avant-dernière, la percussion, la puissance, le dribble. Ça fait beaucoup de choses, il y a du boulot." Un problème d'efficacité qui n'est pas nouveau à l' OGC Nice, puisque c'était déjà le cas lors de la première partie de saison.