PSG Mercato : C’est confirmé, Galtier a trouvé son génie en défense

Publié par JEAN-LUC D le 30 décembre 2022 à 16:41

La quête d’un défenseur central supplémentaire n’est plus d’actualité au PSG. Christophe Galtier, le coach parisien, a trouvé l’oiseau rare tant recherché.

Globalement satisfait de sa première partie de saison, le Paris Saint-Germain ne cherchera pas à recruter forcément lors du prochain mercato hivernal. Et c’est Christophe Galtier lui-même qui le dit. Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la rencontre de Ligue 1 contre le RC Lens, le coach des Rouge et Bleu a assuré qu’il n’accueillera pas de nouvelle tête dans son effectif durant l’hiver, sauf pour pallier un départ. D’ailleurs, la quête d'un nouveau défenseur central est même remise à plus tard selon le successeur de Mauricio Pochettino.

PSG Mercato : El Chadaille Bitshiabu fait oublier Skriniar au Paris SG

Priorité de Luis Campos depuis plusieurs mois, Milan Skriniar ne fera pas l’objet d’une nouvelle offensive du Paris Saint-Germain durant la période de recrutement de janvier. En effet, le Titi El Chadaille Bitshiabu donne entière satisfaction à Christophe Galtier et les dirigeants parisiens ont décidé de lui donner sa chance.

« Le recrutement d’un défenseur ? Ce n’est plus d’actualité, nous avons un jeune joueur qui s’appelle El Chadaille. Il a un potentiel énorme. Nous fondons beaucoup d’espoirs sur lui. Aller chercher à cette période un défenseur serait lui bloquer l’espace, ce n’est pas ma volonté ni celle de Luis Campos. Sachant qu’on aura aussi le retour de Kimpembe dans quelques semaines », a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse ce vendredi.

Reste maintenant à savoir si El Chadaille Bitshiabu saura saisir cette chance. Formé au Paris SG, l’international français des mois de 19 ans est sous contrat jusqu’en juin 2024. S’il réalise une bonne deuxième partie de saison, la direction parisienne pourrait songer à lui faire signer un nouveau bail avec la garantie d’un statut amélioré la saison prochaine.