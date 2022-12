OM Mercato : Flamengo se fixe une limite dans le dossier Gerson

Publié par Timothée Jean le 30 décembre 2022 à 18:11

Alors que l’ OM est désormais prêt à faire des concessions pour le transfert de Gerson, Flamengo s’est fixé une limite pour recruter son ancien joueur.

Avant que le mercato hivernal ouvre ses portes, l’ OM a déjà entamé son opération dégraissage en interne. Le club phocéen a déjà acté le départ de Luis Suarez. Six mois après son arrivée dans la cité phocéenne, l’attaquant colombien va rejoindre Almeria UD cet hiver sous la forme d’un prêt. En manque de temps de jeu notoire à l’ OM, Isaak Touré est, lui aussi, proche de poser de ses valises à Auxerre. L’affaire serait déjà conclue entre les différentes parties. Pas concerné par la reprise de l’Olympique de Marseille, Gerson est quant à lui proche de s’en aller.

Relégué sur le banc de l’ OM depuis l’arrivée d’Igor Tudor, l’international brésilien souhaite changer de club dès cet hiver, avec la ferme volonté de rejoindre Flamengo. Et s’il a fait son retour à Marseille depuis quelques jours, le milieu de terrain est toujours écarté du groupe d’Igor Tudor. Preuve qu’il n’est plus vraiment désiré à l' OM. Si les dirigeants marseillais se montraient intransigeants en réclamant 20 millions d’euros pour son transfert, les choses ont considérablement évolué ces derniers jours.

OM Mercato : Flamengo n'ira pas au-delà de 16 M€ pour Gerson

RMC Sport précisait récemment que le club phocéen a assoupli sa position afin de faciliter le départ de Gerson. Les Marseillais seraient prêts à laisser filer pour un montant inférieur. L'écart entre la proposition de la formation de Rio et les exigences de l'OM se serait donc considérablement réduit. Les positions entre les deux parties se rapprochent de plus en plus. Toutefois, Flamengo n'est pas prêt à débourser n’importe quel montant pour récupérer son ancien meneur de jeu.

Comme l'indique le média brésilien Colunda do Fla, les Mengaos ne voudraient pas aller au-delà des 16 millions d’euros pour son transfert. Les négociations se poursuivent toujours afin d’entériner ce deal. Les deux écuries parviendront-elles à trouver un terrain d’entente pour le transfert ? Désireux de retourner au Brésil, le principal concerné reste pour le moment suspendu aux négociations entre l’ OM et Flamengo. Même si ce deal n’est pas encore fait, le joueur de 25 ans reste toujours optimiste pour son retour dans son pays natal.