Mercato OM : Flamengo touche au but pour la signature de Gerson

Publié par Ange A. le 31 décembre 2022 à 06:11

Courtisan de Gerson, Flamengo s’active pour rapatrier le milieu de terrain au Brésil. Celui-ci n’entre plus dans les plans de l’ OM.

En l’espace d’un an, la situation de Gerson a changé à l’Olympique de Marseille. Titulaire indiscutable sous Jorge Sampaoli, le milieu brésilien n’est plus qu’un simple remplaçant aux yeux d’Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l’ OM. Le technicien croate ne mise plus d’ailleurs sur le milieu âgé de 25 ans. À tel point qu’il a déjà acté le départ de Gerson pour le prochain mercato. Ancien club du milieu olympien, Flamengo suit de près sa situation et souhaite le rapatrier. Seulement, le club carioca se heurte à la fermeté des Olympiens. Le club phocéen n’entend pas en effet brader le joueur recruté contre 20 millions d’euros l’été dernier. Aux dernières nouvelles, le club brésilien aurait fait un pas important dans ce dossier.

Mercato OM : Flamengo revoit son offre pour Gerson

Venê Casagrande assure que la formation carioca a amélioré son offre pour recruter Gerson. Le journaliste pour SBT Rio et Jornal O Dia révèle que Flamengo attend désormais une réponse de l’Olympique de Marseille. Aux dernières nouvelles, l’ OM serait désormais moins ferme dans les négociations. « Lors de la dernière conversation, Marcos Braz a fait comprendre aux représentants de l’équipe de France que "ça va être dur". Le dirigeant menaçait de tout lâcher, mais l’OM se montre plus souple. Fla est confiant et optimiste », indique la source.

Reste maintenant à savoir si cette nouvelle proposition fera les affaires du club phocéen. Surtout que comme l’indique le média brésilien Colunda do Fla, les Mengaos ne voudraient pas aller au-delà des 16 millions d’euros pour son transfert. Le principal concerné espère un accord entre Flamengo et Marseille afin de signer son retour au bercail. Il aurait déjà donné son accord pour un contrat de 5 ans au club carioca.