OL Mercato : Un attaquant brésilien lance un appel à sa direction

Publié par Ange A. le 31 décembre 2022 à 07:41

De nouveau prêté à l’ OL cette saison, Tetê a lâché un indice sur son avenir en marge du retour de Lyon au Groupama Stadium.

Après sa préparation peu rassurante, l’Olympique Lyonnais a réussi son retour en championnat. En déplacement sur la pelouse du Stade Brestois mercredi, l’ OL s’est imposé (4-2). Peu utilisé par Laurent Blanc, Tetê a inscrit le dernier but des Gones lors de cette victoire. Contre le SB29, il n’honorait que sa deuxième titularisation depuis l’arrivée de son nouvel entraîneur. Au vu de sa situation depuis l’éviction de Peter Bosz et la nomination de son successeur, son avenir à Lyon est sujet aux spéculations. En marge du prochain match de l’ OL, le Brésilien s’est exprimé et ne semble pas inquiet pour son futur en ce moment. Sa dernière sortie en conférence de presse devrait néanmoins ravir les supporters lyonnais.

OL Mercato : Tetê déclare sa flamme à Lyon

Pour son prochain match, l’Olympique Lyonnais sera opposé à Clermont ce dimanche au Groupama Stadium. Un retour à la maison dont s’impatiente Tetê, auteur de son premier but à l’extérieur contre le Stade Brestois. « Je suis très heureux d’avoir enfin marqué à l’extérieur, mais que je marque ou donne une passe décisive, je suis là pour être décisif. Nous avons fait un grand match qui montre la force de l’équipe. J’aime jouer à domicile, c’est un peu spécial, certainement grâce au public qui nous encourage. Il y a peut-être un parfum différent au Grand Stade », a confié le Brésilien.

Pour rappel, Tetê avait rejoint l’ OL en deuxième moitié de saison dernière sous la forme d’un prêt. Sa première pige (deux buts et cinq passes) avait convaincu l’Olympique Lyonnais alors désireux de le conserver définitivement. Alors qu’il poussait pour le transfert de Tetê, le club rhodanien s’est de nouveau vu prêter l’ailier âgé de 22 ans. Lequel est encore sous contrat avec le Shakhtar Donetsk jusqu’en décembre 2023.