OGC Nice Mercato : Un attaquant décisif de Nice ouvert au départ

L’ OGC Nice pourrait perdre un attaquant décisif cet hiver. Il aurait exprimé clairement son envie de quitter le club azuréen au prochain mercato.

Engagé en coupe d’Europe, l’ OGC Nice a besoin de tous les joueurs importants de son effectif, pour tenter d’aller le plus loin possible en Ligue Europa Conférence. Le club envisage même de se renforcer pendant le mercato hivernal, afin d’atteindre son objectif en Ligue 1, à savoir une place dans le Top 5. Actuellement, l’OGCN est 9e du championnat avec 12 points de retard sur la 3e place du podium. Son prochain rendez-vous est fixé au 2 janvier (21h) contre le Stade Rennais, un concurrent direct dans la course pour les places européennes.

Mais les nouvelles sur le mercato de l' OGC Nice ne semblent pas rassurantes. Selon les informations de L’Équipe, Andy Delort « a des envies de départ ». Il est « mécontent de son utilisation par Lucien Favre et aimerait être transféré au prochain mercato », d’après le quotidien sportif. En plus du fait qu’il ne se sent pas épanoui sous les ordres du technicien suisse, l’avant-centre de l’ OGC Nice aurait des soucis avec la direction des Aiglons. La source indique que « certains engagements salariaux n'auraient pas été tenus » par les responsables du Gym. Au vue de tout cela, l’ancien butteur du Montpellier HSC aurait fait savoir ouvertement aux dirigeants niçois, son envie de départ, à en croire le journal sportif.

OGC Nice Mercato : Andy Delort aurait des touches dans le Golfe

Andy Delort aurait même déjà des touches pour rebondir rapidement. Son profil plait à plusieurs clubs de Ligue 1. Des équipes dans le Golfe sont aussi intéressées par ses services. Le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, propriétaire du club de l' OGC Nice, a pourtant fait venir à Nice, le complice de l’international Algérien, Gaëtan Laborde, afin de reconstituer leur prolifique duo de Montpellier.

Pour rappel, l’attaquant de 31 ans a rejoint l’ OGC Nice en provenance de Montpellier, en aout 2021, sous Christophe Galtier. Son transfert a été conclu à 10 M€ selon Transfermarkt. La saison dernière, il avait inscrit 16 buts et délivré 2 passes décisives en Ligue 1. Gêne par une blessure au genou, Andy Delort a marqué 5 buts en 13 apparitions en championnat lors de l’exercice présent.