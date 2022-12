PSG Mercato : Marcus Thuram dit un grand « oui » au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 31 décembre 2022 à 13:31

En fin de contrat en juin, Marcus Thuram va quitter le Borussia Mönchengladbach. Annoncé un peu partout en Europe, l’attaquant de 25 ans rêverait du PSG.

Arrivé en juillet 2019 en provenance de l’EA Guingamp contre un chèque de 9 millions d’euros, Marcus Thuram dispute ses derniers mois sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach. Annoncé sur le départ lors du mercato hivernal, qui s’ouvre à minuit, l’international français devrait finalement terminer la saison avec le club allemand.

Selon Bild, le fils de la légende Lilian Thuram serait en pleine réflexion, et son club également. Huitième de Bundesliga, le club allemand n’est qu’à cinq points d’une place qualificative en Ligue des Champions. « Il faut toujours peser ce que serait le rendement financier et quelle est le rendement sportif des joueurs », a expliqué Roland Virkus, le directeur sportif des Poulains. Concernant la suite de sa carrière, le natif de Parme aurait une préférence claire, notamment le Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Rude concurrence pour Marcus Thuram

Partir libre dans six mois lui permettrait d’obtenir une plus grosse prime à la signature et surtout d’atteindre un objectif : terminer meilleur buteur du championnat, alors qu’il n’a que deux longueurs de retard sur son compatriote Christopher Nkunku du RB Leipzig. Cela qui permettrait surtout à Marcus Thuram de viser plus haut pour la suite, lui qui rêve d’un très gros club.

En effet, si Aston Villa et Newcastle sont prêts à passer à l’offensive dès cet hiver avec les 10 millions d’euros réclamés par le Borussia Mönchengladbach, le principal concerné se verrait bien dans un club plus prestigieux comme le Bayern Munich, Manchester United ou encore le Paris Saint-Germain pour évoluer aux côtés de Kylian Mbappé, à en croire Bild.

Reste maintenant à savoir si le Paris SG voudra effectivement activer cette piste pour l’été prochain.