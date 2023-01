FC Nantes : Le sauveur des Canaris s'enflamme après Auxerre

Publié par Jules le 02 janvier 2023 à 17:30

Grace sa courte victoire sur Auxerre ce dimanche, le FC Nantes prend 3 points et peut respirer un peu en bas du classement en se hissant à la 14e place.

Enfin une victoire pour le FC Nantes. En effet, avant d'acter leur succès 1 but à 0 contre l'AJ Auxerre hier après-midi, les Canaris n'avaient pas remporté un seul de leurs 7 derniers matchs de Ligue 1 (5 matchs nuls et 2 défaites). Cette victoire, en plus de permettre au FCN de prendre un peu d'avance sur la zone rouge, redonne de la confiance aux joueurs qui enchainent un deuxième match sans encaisser de but après le match nul et vierge concédé face à l'ESTAC, plus tôt dans la semaine.

Remplaçant depuis de nombreuses semaines avec le FC Nantes, Marcus Coco s'est, cette fois-ci, mué en sauveur des Canaris. C'est en effet l'ancien joueur de l'EA Guingamp qui a inscrit le but de la victoire à la 74e minute. " Ça fait plaisir, je ne m’y n’attendais pas du tout, concède l'attaquant du FCN. C’est peut-être même la première fois que je marque et qu’on gagne parce que souvent soit on perd soit on fait match nul. Là ça fait plaisir de marquer et de permettre à l’équipe de gagner. " Espérons que ce but permette à Marcus Coco d'enfin lancer sa saison après une entame délicate.

FC Nantes : Marcus Coco savoure mais reste lucide après la victoire

Interrogé sur la victoire du FC Nantes contre l'AJ Auxerre, Marcus Coco a montré toute sa joie quant au résultat de la rencontre. " Ce sont les victoires qu’on aime parce qu’on a souffert et à la fin on est récompensés, explique le joueur nantais. Donc c’est une très belle victoire, je dirais qu’on a fait un match solide même si je pense qu’on peut faire mieux. [...] Il faudrait être plus décisifs et plus tranchants parce que c’est ce qui nous manque. On enregistre un nouveau clean sheet, ça prouve que défensivement on est solides. "

Après cette victoire importante, le FC Nantes pointe désormais à la 14e place et s'offre un bol d'air bienvenu avant la Coupe de France, samedi prochain, contre Vire en 32e de finale.