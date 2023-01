OL Mercato : C'est fait, Lyon signe son taulier en défense !

Publié par Thomas le 02 janvier 2023 à 12:46

Grande priorité de Laurent Blanc cet hiver, un défenseur central d'expérience s'est engagé ce lundi à l' OL jusqu'en juin 2025.

L'hiver s'annonce mouvementé du côté de l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien, en grandes difficultés sportives depuis le début de saison, compte insuffler une dynamique nouvelle à son groupe ces prochaines semaines, renforçant notamment plusieurs postes défaillants. Secteur jugé prioritaire par le board de l' OL, la défense centrale va enfin connaître une arrivée de taille. Après n'avoir recruté aucun joueur en charnière centrale l'été dernier, l'équipe de Laurent Blanc a souhaité corriger le tir d'entée en 2023 avec la signature de Dejan Lovren en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg.

OL Mercato : Dejan Lovren fait son retour à l'Olympique Lyonnais 10 ans après

Annoncé ce week-end tout proche de rejoindre l'Olympique Lyonnais, l'international croate a paraphé ce lundi un contrat de 2 saisons et demie, soit jusqu'en juin 2025 à l' OL. Fort d'un passage marquant à Liverpool de 2014 à 2020, où il avait pu remporter la Ligue des Champions, Lovren fait ainsi son retour chez les Gones, 10 ans après son départ de Lyon. Âgé de 33 ans, le natif de Zenica en Yougoslavie avait pris part à la dernière Coupe du Monde au Qatar où il formait une charnière redoutable avec le jeune Josko Gvardiol. Le joueur avait pour rappel disputé 15 rencontres de championnat avec le club russe, pour 1 but et 1 passe décisive avant le Mondial.

À l' OL, le défenseur offrira de nouvelles perspectives à Laurent Blanc, qui déplorait le manque d'expérience dans ce secteur si important. En plus de Dejan Lovren, l'Olympique Lyonnais devrait acter d'autres venues cet hiver afin de remonter rapidement la pente au classement de Ligue 1.

« On va essayer d’amener des joueurs qui sont capables d’apporter ce qui nous manque, mais on ne va pas prendre non plus 6 ou 7 joueurs, on fera ce qu’on peut. J’espère que l’on ne se trompera pas, mais dans tous les cas, on aura 90 % de l’effectif actuel qui est d’une bonne valeur, mais avec des manques », confiait l'ex-coach du PSG après la défaite des siens contre Clermont.

OL Mercato : Dejan Lovren réagit à sa signature à Lyon

Annoncé officiellement comme nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais, Dejan Lovren n'a pas caché son plaisir de revêtir, une décennie plus tard, la tunique rhodanienne, remerciant au passage le mythique président des Gones, Jean-Michel Aulas. « Je suis très heureux de revenir à l’Olympique Lyonnais. C’est le club qui m’a ouvert les portes du football international, je ne l’oublierais jamais. J’ai beaucoup de souvenirs ici, beaucoup de liens aussi, notamment avec le Président Jean Michel Aulas qui m’a toujours soutenu. Je suis parti de Lyon en 2013 avec des regrets car j’avais le sentiment de ne pas avoir tout montré. Je veux prouver à tout le monde quel joueur je suis réellement », a-t-il confié au site de l' OL.