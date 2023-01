Stade Rennais Mercato : Officiel, un départ acté au SRFC

Publié par ALEXIS le 02 janvier 2023 à 21:16

Un jeune joueur en manque de temps de jeu au Stade Rennais a quitté la Bretagne. Il rebondit dans un autre club de Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison.

Dans les tuyaux ces dernières semaines, le départ de Matthis Abline du Stade Rennais est acté. Il a quitté officiellement le club breton, ce lundi 2 janvier, soit quelques heures après l’ouverture officielle du mercato hivernale. Le jeune avant-centre a déposé ses valises à l’AJ Auxerre, pour six mois, comme l’a indiqué le SRFC dans on communiqué. « L’attaquant de 19 ans, formé au Stade Rennais F.C. et ayant participé à 25 matchs avec l’équipe première, rejoint l’AJ Auxerre sous la forme d’un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison ».

De son côté, le club bourguignon se félicite de l’arrivée de Matthis Abline en renfort. « L’AJA enregistre une nouvelle recrue. C’est Matthis Abline qui rejoint les rangs auxerrois jusqu’à la fin de saison, sous la forme d’un prêt sans option d’achat, en provenance du Stade Rennais. Il portera le numéro 19 », s’est réjoui l’AJ Auxerre.

Stade Rennais Mercato : Matthis Abline pour sauver l'AJ Auxerre ?

Contrairement à Rennes où il fait seulement de brèves apparitions en Ligue 1 cette saison, soit 95 minutes disputées en 11 apparitions, Matthis Abline devrait retrouver rapidement du temps de jeu sous les couleurs auxerroises. Ayant inscrit seulement 16 buts en 17 matchs de Ligue 1, l’AJ Auxerre a besoin d’un attaquant décisif pour remonter la pente, à la suite du départ de Gaëtan Charbonnier à l'ASSE. L’AJA est 18e et relégable en Ligue 2 avant la mi-saison. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Matthis Abline est prêté. La saison dernière, il avait été prêté au Havre AC lors de la deuxième partie de l’exercice. Un prêt réussi, car la pépite du Stade Rennais avait inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 16 matchs avec le HAC en Ligue 2.