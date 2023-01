Real Madrid Mercato : Le Real met la pression sur Eden Hazard

Publié par Thomas G. le 03 janvier 2023 à 13:50

Très peu utilisé cette saison par Carlo Ancelotti, l'international belge Eden Hazard pourrait quitter le Real Madrid dans les prochains mois.

Le Real Madrid est toujours en course pour remporter la Liga et la Ligue des Champions cette saison pour marquer un peu plus l’histoire du football européen. Les Madrilènes seront opposés à Liverpool en 8e de finale de la Ligue des Champions pour un remake de la dernière finale en mai dernier. Dans le même temps, les Merengues sont revenus à hauteur du Barça en tête du classement de Liga grâce à leur succès face au Real Valladolid. Une victoire à laquelle l’international belge Eden Hazard n’a pas participé, puisque l’attaquant de 31 ans a assisté à cette rencontre sur le banc des remplaçants.

Cette saison, l’ancien prodige du LOSC a été très peu utilisé par Carlo Ancelotti et rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants. Eden Hazard est désormais derrière Marco Asensio, Karim Benzema, Rodrygo, Vinicius Jr et Karim Benzema. Malgré un faible temps de jeu, un départ cet hiver n’est pas à envisager pour Eden Hazard. L’objectif de l’attaquant belge est de réaliser une deuxième partie de saison de qualité pour convaincre les Merengues de lui offrir un nouveau contrat. Eden Hazard espère pouvoir regagner la confiance de Carlo Ancelotti et ainsi redevenir un titulaire au Real Madrid.

Real Madrid Mercato : Eden Hazard poussé vers la sortie cet été ?

Le Real Madrid pourrait entrer dans une nouvelle ère la saison prochaine pour célébrer la fin des travaux du Santiago Bernabeu. Les Merengues souhaitent recruter plusieurs grands talents, notamment Jude Bellingham, pour un nouveau projet galactique. En parallèle, Eden Hazard pourrait être sacrifié par les dirigeants du Real Madrid. Selon les informations de Relevo, les Merengues souhaiteraient vendre l’attaquant belge lors du prochain mercato estival. Les dirigeants du Real Madrid estiment qu’Eden Hazard ne retrouvera pas son meilleur niveau et son départ permettrait de réduire considérablement la masse salariale.