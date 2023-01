PSG Mercato : Bernardo Silva livre un indice sur son prochain club

Publié par JEAN-LUC D le 03 janvier 2023 à 13:38

Désireux de quitter Manchester City pour voir autre chose, Bernardo Silva, courtisé par le PSG et le Barça, semble avoir une idée sur son prochain club.

Alors qu’il a entamé sa huitième année sous les couleurs de Manchester City, Bernardo Silva veut changer d’air. À 28 ans, le milieu de terrain portugais veut quitter les Cityzens pour s’offrir un nouveau challenge. Dans une interview accordée à Record, l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé à l’AS Monaco a ouvertement confirmé ses envies de changement.

« J’ai 28 ans, j’en aurai 29 cet été, et il me reste deux ans de contrat avec Manchester City. Mon contrat prendrait fin à 31 ans. Je ne vous cache pas que mon objectif dans les années à venir, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet », a déclaré le compatriote de Cristiano Ronaldo. Si le Paris Saint-Germain et le Barça sont régulièrement annoncés sur ses traces, le Champion d’Europe 2019 a une idée claire de ce qu’il veut faire dans un avenir proche.

PSG Mercato : Bernardo Silva de retour à Benfica ?

Malgré une offre de 80 millions d’euros et un accord verbal avec le FC Barcelone l’été dernier, Bernardo Silva pourrait finalement opter pour un retour au pays pour aider son club formateur, le Benfica Lisbonne. « Je veux revenir à Benfica pour aider et je dois me sentir prêt. Si c’est pour raccrocher mes crampons, je préfère ne pas y aller. Mon rêve n’était pas de jouer pour le meilleur club du monde, c’était de jouer pour Benfica (...) Si vous me demandez ce que je pensais il y a dix ans, mon objectif était de revenir à Benfica à 32 ans au plus tard », a expliqué le natif de Lisbonne dans les colonnes de Record.

Et ce mardi, la presse locale assure qu’avec la fortune qu’il va toucher du transfert quasi bouclé d’Enzo Fernandez à Chelsea (entre 120 et 127 M€), le Benfica pourrait avoir les arguments nécessaires pour rapatrier son ancien joueur dès l’été prochain. Le PSG et le Barça sont donc prévenus.