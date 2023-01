ASSE Mercato : Après Appiah, Sainté enregistre une autre signature

Publié par ALEXIS le 03 janvier 2023 à 20:38

Les signatures s’enchainent à l’ ASSE. À la suite de Dennis Appiah, la signature d’une pépite a été annoncée dans un communiqué officiel, ce même mardi.

Quelques heures seulement après le communiqué officialisant la signature de Dennis Appiah à l’ ASSE, le club ligérien a informé d’une nouvelle signature chez les Verts. Il s’agit de Jebryl Sahraoui (17 ans), pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin depuis juillet 2020. Il a signé un premier contrat professionnel le liant à l’AS Sant-Etienne jusqu’à fin juin 2025. Après Beres Owusu (19 ans), le jeune milieu offensif est le deuxième membre du centre de formation des Verts à signer, cet hiver, un premier contrat professionnel, selon la précision du club du Forez. Pour rappel, Jebryl Sahraoui, natif de Marseille, a fait ses débuts sous les couleurs du Burel FC, club de l’agglomération phocéenne, avant de rejoindre l’ ASSE à l’été 2020.

Dans ses premières impressions, le néo-professionnel s’est dit « très fier de signer son premier contrat professionnel avec mon club formateur ». « C'est la suite logique pour un jeune footballeur comme moi. Je veux remercier ceux qui m'accompagnent depuis le début. J'ai désormais à cœur de bien me soigner pour travailler dès mon retour afin d'atteindre le groupe professionnel », a-t-il réagi sur le site internet de l’ ASSE.

ASSE Mercato : Sur les traces de William Saliba et Wesley Fofana

Toujours fidèle à sa politique de formation et d'intégration de jeunes joueurs dans l'équipe professionnelle, l' ASSE fait partie des clubs évoluant avec de jeunes issus de leur centre de formation, ces dernières saisons. Deux entre eux évoluent aujourd'hui au haut niveau en Premier League. Ce sont : William Saliba (22 ans en mars) et Wesley Fofana (22 ans). Après seulement une saison en Ligue 1, le premier a été recruté par Arsenal en juillet 2019 pour un montant estimé à près de 30 M€. Un plus tard, le deuxième a rejoint Leicester City pour 35 M€. Après deux ans chez les Foxes, le natif de Marseille a été transféré à Chelsea contre un gros chèque de 80 M€. Une ascension fulgurante pour ces deux défenseurs centraux sortis de l'Académie de l' ASSE.