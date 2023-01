PSG Mercato : Un coup à l'AC Milan se confirme pour le Paris SG

Publié par Thomas le 04 janvier 2023 à 09:30

Dans l'optique d'insuffler une nouvelle dynamique à son groupe, le chef du recrutement du PSG, Luis Campos, se rapprocherait d'un deal avec l'AC Milan.

Déjà actif l’été dernier dans le sens des départs, le Paris Saint-Germain devrait se séparer prochainement de plusieurs pièces indésirables, à commencer par le poste de gardien de but. En début de semaine, la presse transalpine faisait état d’un intérêt prononcé de l’AC Milan pour l’Espagnol Sergio Rico. L’ancien gardien de Séville est suivi de près par les Rossoneri qui cherchent à pallier le forfait de Mike Maignan en ce début d’année 2023. Un transfert qui serait du goût du portier parisien, qui se voit relégué dans la hiérarchie au PSG derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Néanmoins, si les deux parties semblent enclines à une signature, le Paris SG bloque toujours l’opération, pour une raison bien précise.

PSG Mercato : Paris dépendant du choix de Keylor Navas cet hiver

Christophe Galtier et Luis Campos le savent, en plaçant Gianluigi Donnarumma comme seul rempart numéro 1 du PSG, les envies de départ allaient être nombreuses chez les concurrents à ce poste. Si Keylor Navas semble prendre son mal en patience malgré les 0 minute jouée cette saison, la tendance est bien différente pour son compère espagnol, Sergio Rico, qui cherche par tous les moyens de rebondir dans une autre écurie.

D’après les informations de Fabrizio Romano publiée ce mercredi, l’intérêt de Milan pour le joueur de 29 ans est bien réel et semble réciproque. L’idée du club lombard est d’acquérir le portier du PSG en prêt jusqu’à la fin de la saison. Si des contacts ont eu lieu entre Paris et le club italien, le dossier reste toujours en standby. D’après l’insider, le Paris SG aimerait dans un premier temps clarifier la situation de son gardien costaricien Keylor Navas pour acter le départ de Rico. L’ancien rempart du Real Madrid a logiquement envie de voir ailleurs cet hiver et son départ bloquerait alors tout transfert de l’Espagnol vers Milan. Ainsi, Navas devrait rapidement conditionner le mercato des gardiens au PSG, lui qui est toujours suivi par des écuries espagnoles et même le Club América au Mexique.