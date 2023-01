PSG Mercato : Campos proche de régler un premier dossier épineux

Publié par JEAN-LUC D le 03 janvier 2023 à 10:38

Luis Campos compte bien profiter de ce mercato hivernal pour régler le cas de certains indésirables. Le PSG serait proche de boucler un premier départ.

Comme l’été dernier, le Paris Saint-Germain veut poursuivre son opération dégraissage. Barré par la rude concurrence de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dans la hiérarchie des gardiens du club de la capitale, Sergio Rico devrait profiter de ce marché des transferts pour se relancer dans une autre équipe, lui qui n’a pas encore disputé la moindre minute en match officiel cette saison. D’après les médias italiens, le portier espagnol pourrait débarquer en Serie A dans les prochains jours.

PSG Mercato : Sergio Rico en route pour l’AC Milan ?

Pas dans les plans du Paris Saint-Germain pour cette saison, Sergio Rico se dirige vers d’autres cieux. Revenu d’un prêt à Majorque, l’ancien gardien de but du FC Séville devrait rejoindre les rangs de l’AC Milan dans les jours à venir. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le journaliste Gianluca Di Marzio, le club lombard apprécierait le profil du gardien parisien et aurait d’ores et déjà engagé des négociations avec Luis Campos pour le récupérer dans le cadre d'un prêt pour les six prochains mois.

Même si le titulaire Mike Maignan est revenu de blessure, l’international français de 27 ans n’a pas encore retrouvé toutes ses sensations. Les dirigeants milanais aimeraient donc obtenir le renfort de Sergio Rico pour suppléer ou concurrencer Ciprian Tatarusanu. Toutefois, le pensionnaire de Serie A s'est mis en quête d'un autre portier capable de concurrencer l'ex-lyonnais. En ce sens, l'Espagnol séduit en Italie. Reste maintenant à savoir si Christophe Galtier donnera son feu vert pour cette opération étant donné que Keylor Navas est lui aussi poussé vers la sortie. Pour rappel, Sergio Rico est lié au champion de France en titre jusqu’en juin 2024.