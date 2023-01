OM Mercato : Marseille fonce sur un attaquant prometteur

Publié par Timothée Jean le 05 janvier 2023 à 11:21

Toujours à la recherche de nouveaux renforts offensifs, la direction de l’ OM creuse une piste pour le moins inattendue en Ligue 2.

Le mercato hivernal promet d’être très mouvementé du côté de l’ OM, qui est déjà parvenu à boucler trois départs. L’attaquant Luis Suarez a rejoint Almeria en prêt, tandis que le jeune défenseur central Isaak Touré a été prêté à l’AJ Auxerre. En manque de temps de jeu sous les ordres d’Igor Tudor, Gerson a finalement rejoint son ancien club, Flamengo, contre un chèque d’environ 20 millions d’euros, bonus compris. Après ces départs, l'heure est venue pour la direction de l’Olympique de Marseille de s’activer dans le sens des arrivées dans le but de renforcer l’effectif d’Igor Tudor.

Pour ce faire, le président Pablo Longoria et son équipe souhaitent en priorité recruter au moins deux joueurs offensifs. Si l’identité des joueurs ciblés n’a pas encore fuité, la direction de l’ OM aimerait dans l'idéal faire venir un milieu offensif et un nouvel attaquant. Les noms de Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergame) et Azzedine Ounahi (Angers SCO) sont évoqués ces derniers jours. Mais à la surprise générale, l’ OM pourrait boucler une belle affaire en Ligue 2.

OM Mercato : Pablo Longoria s'intéresse à Ilyes Hamache

L’insider Mohamed Toubache-Ter assure en effet que l' OM s'intéresse de très près à Ilyes Hamache (19 ans). Le jeune attaquant évolue actuellement à Valenciennes où son contrat expire en juin 2025. Le profil prometteur et polyvalent du jeune joueur - capable d’évoluer aussi au poste d'ailier gauche qu’à la pointe de l’attaque - plairait beaucoup aux dirigeants phocéens. La source ajoute que l’ OM aurait même fait d’Ilyes Hamache une cible de choix pour renforcer son secteur offensif.

Il faut dire que l'international espoir français (1 sélection) est suivi par l’ OM depuis l’été dernier. Les Phocéens seraient donc prêts à passer à l’offensive pour sa signature durant ce mercato hivernal. Auteur de deux buts et une passe décisive en 16 rencontres, toutes compétitions confondues, Ilyes Hamache pourrait ainsi poursuivre sa carrière sous de nouvelles couleurs. Pour le moment, le dossier est toujours ouvert, mais aucune avancée significative n'a eu lieu ces derniers jours.