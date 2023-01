ASSE : Laurent Batlles reçoit un important message avant Laval

Publié par Ange A. le 05 janvier 2023 à 06:39

Laurent Batlles peut compter sur un renfort pour la deuxième partie de saison. Le coach de l’ ASSE a reçu l’assurance d’une de ses pépites.

Lanterne rouge de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne est condamné à lutter pour le maintien cette saison. Dans son opération maintien, l’ ASSE compte notamment renforcer son effectif. Dans ce sens, les Verts ont déjà bouclé les signatures de Gaëtan Charbonnier et de Dennis Appiah. Un nouveau gardien de but est également attendu à Sainté au moment où ni Matthieu Dreyer, ni Étienne Green ne donnent satisfaction. Alors que des renforts sont attendus dans le Forez, un jeune du club entend s’imposer aux yeux de son entraîneur. Après sa longue absence en début de saison, Aimen Moueffek souhaite oublier cette mauvaise passe et contribuer à l’atteinte des objectifs du club.

ASSE : Moueffek annonce la couleur pour son retour

Titularisé contre Caen (1-1) lors de la dernière journée, Aimen Moueffek signait sa deuxième titularisation de rang. Il avait déjà débuté contre Annecy lors de la reprise après la trêve imposée par la Coupe du monde. Le milieu de terrain de l’ ASSE a tenu à rassurer sur sa condition physique au moment où les Verts sont en quête de points pour remonter la pente. « J’ai pu enchaîner sans problèmes, je me sens super bien. Si tout le monde donne plus et augmente son niveau d’exigence, ça va le faire. Il n’y a pas de raison », a indiqué le milieu âgé de 21 ans selon les propos relayés par But Football.

Accroché par Caen lors de la dernière journée, l’ ASSE reçoit Laval (15e) mardi lors de la 18e journée de Ligue 2. Une rencontre durant laquelle Aimen Moueffek espère sans doute enchaîner une nouvelle titularisation. Le milieu stéphanois a disputé huit matchs cette saison (270 minutes) dont deux comme titulaire.