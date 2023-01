ASSE Mercato : Le budget de Saint-Etienne pour cet hiver dévoilé

Publié par ALEXIS le 04 janvier 2023 à 14:39

L’ ASSE a lancé son mercato hivernal en recrutant déjà deux joueurs. Mais à combien s’élève le budget de Saint-Etienne cet hiver ?

La direction de l’ ASSE a décidé de renforcer l’équipe de Laurent Batlles, actuelle lanterne rouge de Ligue 2 afin d’éviter la descente en National. Vu la situation très critique de l’AS Saint-Etienne, les dirigeants n’ont pas perdu de temps pour faire leur marché d’hiver. Avant même l’ouverture officielle du mercato de janvier, le club ligérien s’est offert les services d’un attaquant décisif, Gaëtan Charbonnier. Recruté à l’AJ Auxerre, il s’est engagé avec l’ ASSE en tant que joker pour une durée de six mois.

Après l’avant-centre de 34 ans, un autre joueur doté d’une expérience du haut niveau a rejoint les Verts. Il s’agit du polyvalent défenseur du FC Nantes, Dennis Appiah. Selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, l’ ASSE a déboursé 500 000 euros pour transférer Gaëtan Charbonnier de l’AJA où il n’avait plus que six mois de contrat. En fin de contrat au FCN en juin 2023, Dennis Appiah a également fait l’objet d’un transfert à Saint-Etienne. Toutefois, rien n’a filtré pour l’instant sur le montant de l’indemnité. Après ces deux premiers renforts, l’ ASSE vise en priorité un gardien de but et un défenseur central capable de colmater les brèches défensives stéphanoises. Car il faut le rappeler que l’équipe de Laurent Batlles a la pire défense du championnat de Ligue 2 avec 31 buts encaissés en 17 journées.

ASSE Mercato : Une enveloppe de 2,5 M€ à 2,8 M€ pour le recrutement

Pour réaliser un mercato ambitieux annoncé en novembre, les deux propriétaires de l’ ASSE : Roland Romeyer et Bernard Caïazzo doivent sortir le chéquier. Et justement, un indice sur le budget des stéphanois pour cet hiver est dévoilé par Romain Molina. Selon le journaliste d'investigation, Jean-François Soucasse et Loïc Perrin disposent d’une enveloppe de près de 3 millions d'euros pour renforcer leur équipe. « Les supporters vont être ravis de savoir ça. Dans ce monde, on a décidé de faire un effort. On veut délivrer entre 2,5 M€ et 2,8 M€ cet hiver, ça devrait suffire il paraît […] », indique Romain Molina dans sa dernière vidéo sur la situation de l’ ASSE.