ASSE Mercato : C'est fait, Saint-Etienne va signer sa troisième recrue

Publié par Thomas le 05 janvier 2023 à 11:51

Après avoir enrôlé Gaëtan Charbonnier et Dennis Appiah, l' ASSE est sur le point d'officialiser la venue d'un gardien de but.

Le mercato hivernal démarre fort pour l’AS Saint-Etienne. Dans l’obligation de remonter rapidement au classement, le club ligérien a décidé de mettre de côté ses problèmes économiques pour recruter de manière ambitieuse cet hiver sur le marché. Après avoir établi plusieurs postes à renforcer avec son staff, Laurent Batlles a enregistré les venues d’un attaquant, Gaëtan Charbonnier, et d’un défenseur polyvalent, Dennis Appiah. Mais l’ ASSE ne compte pas s’arrêter là. Ce jeudi, les Verts ont bouclé la venue d’un nouveau gardien, Gautier Larsonneur, alors que le dossier semblait jusqu’alors mal embarqué.

ASSE Mercato : Larsonneur en approche, Saint-Etienne frappe fort

Plutôt décevant l’été dernier dans son recrutement, avec de nombreux échecs enregistrés, l’AS Saint-Etienne semble cet hiver bien plus intraitable en termes de signatures. 20e de Ligue 2, le club ligérien a bouclé ces dernières heures l’arrivée de Gautier Larsonneur, qui endossera le rôle de gardien numéro 1 devant Etienne Green et Matthieu Dreyer. D’après Mohamed Toubache-Ter, le joueur est attendu dans la journée pour parapher un contrat de 2 ans et demi ainsi qu’une année en option. Sous contrat avec le Stade Brestois mais prêté depuis le début de saison à Valenciennes, le portier de 25 ans voyait depuis de longues semaines l’ ASSE négocier avec les deux clubs pour boucler son transfert.

Plutôt gourmand économiquement, le VAFC a finalement accepté la dernière offre stéphanoise alors que les parties étaient en désaccord financier depuis le début du dossier. Un accord total a été trouvé entre les deux clubs et une visite médicale est prévue en fin de journée, annonce l’insider sur Twitter. Un véritable coup de tonnerre qui va à contre-courant des dernières déclarations du président nordiste, Eddy Zdziech, qui assurait il y a quelques jours que Gautier Larsonneur allait rester jusqu’à la fin de la saison dans son club. Une belle opération bouclée par l’ ASSE qui ne devrait pas en rester là sur son mercato hivernal.