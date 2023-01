Stade Brestois Mercato : C'est fait, le SB29 signe son nouvel homme fort

Publié par Thomas le 03 janvier 2023 à 15:50

Près de trois mois après le départ de Michel Der Zakarian, le Stade Brestois a officialisé ce mardi la signature de son nouveau coach.

Il aura fallu attendre la trêve hivernale et deux défaites de rang pour que le Stade Brestois officialise son nouveau technicien. Depuis la mise à pied de Michel Der Zakarian le 11 octobre dernier, le SB29 évoluait sous la coupe du trio Lachuer-Grougi-Bourgis, qui assurait jusqu’alors l’intérim. Une aventure de trois mois pour les trois dirigeants brestois qui a pris fin ce mardi, avec l’investiture d'Eric Roy. L’ancien milieu de terrain passé par l’OL et l’OM a accepté de relever le défi breton pour une pige de six mois avec pour objectif premier, maintenir Brest dans l’élite.

"Le Stade Brestois est heureux d’officialiser la signature d’Éric Roy (55 ans). Il prendra la tête de l’équipe professionnelle jusqu’à la fin de la saison avec l’objectif de décrocher le maintien des Ty-Zefs en Ligue 1 Uber Eats", a communiqué le Stade Brestois cet après-midi sur son site internet.

Stade Brestois Mercato : Une expérience contrastée à l’OGC Nice pour Eric Roy

Si plusieurs noms étaient évoqués pour prendre la relève de Michel Der Zakarian cette saison, comme Habib Beye ou Zoumana Camara, c’est finalement vers l’ancien coach des Aiglons, Eric Roy, que le choix s’est porté. Une décision surprenante, alors que le technicien de 55 ans n’a pas entraîné depuis plus de 10 ans.

Coach de l’OGC Nice de 2010 à 2012, l’ancien joueur avait dressé un bilan décevant pour sa première sur un banc de touche (23 victoires, 24 nuls et 23 défaites) avant de se faire limoger par sa direction. Depuis, Eric Roy avait enchaîné les fonctions de directeur sportif que ce soit en France, à Nice et à Lens, ou en Angleterre à Watford (2019/2020). Un véritable pari de la part du Stade Brestois qui peinait jusqu’alors à boucler la venue d’un entraîneur dans le Finistère.