OM Mercato : Une signature imminente pour Bamba Dieng

Publié par Timothée Jean le 05 janvier 2023 à 18:51

Alors que l’ OM s’active en coulisse pour finaliser quelques ventes cet hiver, Bamba Dieng vient de recevoir une bonne nouvelle concernant son avenir.

Sur une série de quatre victoires consécutives, l’ OM se déplace samedi sur la pelouse du stade Martigues pour affronter Hyères FC en 32e de finale de la Coupe de France. Et pour cette rencontre, l’entraîneur Igor Tudor a prévu de modifier son onze de départ, notamment dans le domaine offensif. Présent en conférence de presse cet après-midi, le patron du banc de l’ OM a expliqué qu’il comptait aligner Bamba Dieng pour le match contre le club varois. Quant à Dimitri Payet, absent à l’entraînement, il devrait manquer ce déplacement. « Ben Seghir ne sera pas titulaire, mais Bamba Dieng oui. C'est un joueur fort, il a les qualités, j'ai envie de l'utiliser plus », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Igor Tudor affiche ainsi sa volonté d’accorder plus de temps de jeu au jeune attaquant sénégalais. Cette décision peut surprendre, tant le jeune joueur semblait totalement absent des plans de son entraîneur. Poussé vers la sortie tout au long du mercato estival, Bamba Dieng était même proche de signer à l'OGC Nice avant d’être finalement recalé lors de la visite médicale. Le joueur reste donc à Marseille, sans pour autant être titulaire. Toutefois, sa situation a connu une évolution ces derniers mois.

OM Mercato : La prolongation se rapproche pour Bamba Dieng

Après une Coupe du monde réussie à titre personnel, avec un bilan de 4 matches disputés pour un but inscrit, Bamba Dieng semble être parvenu à gagner la confiance de son entraîneur, mais aussi celle de la direction de l' OM. Depuis quelques semaines, les dirigeants de l'Olympique de Marseille ont renoué le contact avec ses représentants en vue de prolonger son contrat expirant en juin 2024. Si les négociations entre les deux parties patinaient ces deniers jours, elles vont s’accélérer durant ce mois de janvier.

Foot Mercato assure qu’un rendez-vous entre le président de l’ OM, Pablo Longoria, et le clan Bamba Dieng est même prévu dans les prochains jours afin de boucler le renouvellement de son bail le plus rapidement possible. Cette prolongation, si elle se confirme, sera une très belle récompense pour le jeune joueur. Sauf un rebondissement de dernière minute, le champion d’Afrique en titre devrait terminer la saison sous les couleurs marseillaises.