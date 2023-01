PSG Mercato : Laporta répond à Al-Khelaïfi pour Ousmane Dembélé

Publié par JEAN-LUC D le 05 janvier 2023 à 18:21

Alors que les médias évoquent un intérêt du PSG pour Ousmane Dembélé l’été prochain, Joan Laporta, président du Barça, fait le point sur son avenir.

Si dans son ancien contrat signé en août 2017 contre un chèque de 145 millions d’euros, Ousmane Dembélé disposait d’une clause libératoire fixée à 400 millions d'euros, celle-ci se porte désormais à 100 millions d'euros et même à 50 millions d’euros en juin prochain. Une occasion en or pour le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi, grand fan de l’international français de 25 ans.

Avec le possible départ de Neymar en fin de saison, les dirigeants du club de la capitale verraient d’un bon oeil l’arrivée de Dembélé pour former un trio avec Lionel Messi et Kylian Mbappé. Mais l’affaire ne s’annonce pas simple puisque le club catalan est déterminé à se battre pour conserver son joyau tricolore, à en croire les propos de son premier responsable, Joan Laporta.

PSG Mercato : Ousmane Dembélé n’est pas à vendre

Malgré les rumeurs, le FC Barcelone reste calme et serein sur l’avenir d’Ousmane Dembélé. Invité sur le plateau de l'émission Què T'hi Jugues de la Cadena SER, Joan Laporta s’est exprimé sur la situation du champion du monde 2018. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club espagnol n’a aucune envie de perdre l’ancien milieu offensif du Stade Rennais, qui n’est d’ailleurs pas sur le marché.

« Si le PSG vient pour le recruter... je leur dirai qu'il n'est pas à vendre. C'est l'un des joueurs les plus importants que nous avons. Il a une vitesse extraordinaire. Il est rapide comme l'éclair. Chaque fois qu'il prend la balle, c'est pour déborder et hier il a marqué un golazo. Il ne partira ni pour 70 millions d'euros ni pour un autre montant. Concernant sa prolongation, on verra plus tard », a expliqué le dirigeant espagnol. Pour rappel, le natif de Vernon est lié au Barça jusqu’au 30 juin 2024. Si aucun accord n’est trouvé pour une nouvelle prolongation, un départ devrait logiquement être remis au goût du jour en fin de saison. Le Paris Saint-Germain reste donc en embuscade dans ce dossier.