OM : L’importante annonce d’Igor Tudor sur Bamba Dieng

Igor Tudor s’est exprimé en marge de la réception d’Hyères en Coupe de France. Le coach de l’ OM a fait une promesse à Bamba Dieng.

L’Olympique de Marseille va faire son entrée en lice en Coupe de France ce samedi. L’ OM reçoit Hyères FC en 32es de finale de la compétition. Les Olympiens sont en grande forme avant cette affiche. Ils ont aligné deux victoires depuis la reprise des compétitions après le Mondial. Seulement pour ce rendez-vous, Igor Tudor devrait composer avec un groupe diminué. Expulsé contre Montpellier, Nuno Tavares est suspendu pour cette rencontre. L’arrière gauche portugais a écopé de trois matchs de suspension ferme de la LFP. Dimitri Payet, Samuel Gigot et Jonathan Clauss n’ont pas pris à la séance d’entraînement de ce jeudi. Avec les absences qui se profilent, l’entraîneur marseillais entend donner un temps de jeu à certains éléments contre le club de 4e division.

OM : La promesse d’Igor Tudor à Bamba Dieng

Le coach de l’Olympique de Marseille compte notamment relancer Bamba Dieng. L’attaquant sénégalais a longtemps été placardisé par Igor Tudor dès sa nomination à Marseille. Il a fallu attendre la 9e journée du champion pour voir le championnat d’Afrique signer sa première apparition de la saison. Auteur d’un but et d’une passe décisive sur l’exercice en cours, le minot a fini par s’imposer comme une alternative de son entraîneur. Lequel souhaite désormais lui donner une chance au moment où son avenir à l’ OM est sujet aux spéculations.

« Ce jeudi matin, nous étions en petit comité, avec 13 ou 14 joueurs à l’entraînement. Mais on va mettre une équipe intéressante sur le terrain, on va pousser dès le début, pour ne pas laisser la moindre chance à l’adversaire, ni la possibilité d’y croire. J’ai notamment envie d’utiliser Bamba Dieng un peu plus, il a des qualités, je n’ai pas pu en profiter assez en première partie de saison », a assuré le technicien croate en conférence de presse.