Mercato OM : Excellente nouvelle dans le dossier De La Fuente

Publié par Ange A. le 06 janvier 2023 à 05:31

Sur le retour à l’ OM après un prêt infructueux à l’Olympiakos, Konrad de La Fuente pourrait se relancer dans une ligue plus prestigieuse.

Alors que l’Olympique de Marseille compte acter certains départs cet hiver, Pablo Longoria va se faire refourguer un indésirable. Plus dans les plans de l’Olympiakos, Konrad de La Fuente s’apprête à effectuer son retour à Marseille. L’ailier américain était prêté cette saison avec option d’achat à l’Olympiakos. Mais sa pige grecque est loin d’être celle espérée autant par le board olympien que par le joueur. L’ancien Barcelonais n’a disputé que 5 rencontres (197 minutes) cette saison. Le joueur prêté par Marseille n’a plus foulé l’aire de jeu depuis le 11 septembre et la rupture de son prêt semble désormais inéluctable. Son départ de l’Olympiakos va priver le club phocéen de 4 millions d’euros, représentant l’option d’achat fixée dans le cadre de son prêt.

Mercato OM : Des touches à l’étranger pour De La Fuente

Annoncé sur le retour à l’Olympique de Marseille, Konrad de La Fuente n’entre pas non plus dans les plans d’Igor Tudor. Recruté en provenance du Barça en 2021, l’international américain n’a pas donné satisfaction lors de sa première pige à l’ OM. Le natif de Miami n’a inscrit qu’un but et délivré trois passes en 23 matchs. Raison pour laquelle Pablo Longoria espérait se débarrasser de cet énième flop cet été. Poussé vers la sortie en Grèce, de La Fuente ne sera pas conservé cette saison par le club phocéen. L’attaquant disposerait encore d’une belle cote à l’étranger.

Estadio Deportivo révèle en effet des intérêts de clubs de Serie A pour l’ailier encore sous contrat jusqu’en 2025 avec Marseille. Sassuolo et la Sampdoria seraient notamment intéressés par son profil. Les Anglais de Burnley et les Espagnols du Real Valladolid courtiseraient également le joueur. Reste maintenant à savoir où il posera ses valises dans les prochaines semaines.