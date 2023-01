PSG Mercato : Le transfert de Keylor Navas se précise !

Publié par Thomas le 06 janvier 2023 à 08:31

Barré par la concurrence de Donnarumma cette saison, Keylor Navas se rapprocherait d'un départ du PSG. Un transfert qui ferait les affaires du club.

L’hiver pourrait réserver quelques surprises du côté du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale souhaite profiter du marché des transferts pour ajuster son effectif et notamment gommer les erreurs commises lors de la fenêtre d’été. Ainsi, Luis Campos tente toujours d’attirer un défenseur central ainsi qu’un avant-centre au PSG ces prochaines semaines mais s’attèle également à trouver une porte de sortie à certains joueurs. C’est le cas notamment de Keylor Navas, dont l’avenir s’écrit loin du Paris SG. Le portier costaricien n’a pas disputé la moindre minute sous la tunique Rouge et Bleu cette saison et ce, malgré des performances parfois litigieuses de son compère Gianluigi Donnarumma.

Malgré cela, l’ancien rempart du Real Madrid ne devrait pas connaître plus de temps de jeu en Ligue 1 ou en Ligue des Champions et se cherche logiquement un point de chute. Un départ qui arrangerait le PSG, car Navas représente un très gros salaire pour les finances du club (1 millions d'euros par mois), toujours sous l’œil aguerri du fair-play financier. Et cette opération serait sur la bonne voie selon le quotidien L’Equipe.

PSG Mercato : Paris confiant pour vendre Keylor Navas en janvier

Ce vendredi, Keylor Navas est attendu contre Chateauroux pour connaître ses premières minutes de la saison en Coupe de France. Néanmoins, le joueur de 36 ans est toujours poussé vers la sortie par son board, qui explore des pistes en Europe pour le céder à un club étranger. S'il a récemment été associé au Club América (Mexique) c’est plutôt du côté de l’Italie que Navas devrait poser ses valises. Évalué à 5 millions d’euros, le gardien parisien a vu ses dirigeants lui trouver son successeur, en la personne de Andrew da Silva Ventura. Dans la hiérarchie, son départ placerait alors Sergio Rico numéro 2 derrière Donnarumma, alors que l’Espagnol se cherchait également un point de chute cet hiver.