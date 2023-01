FC Nantes Mercato : Morgan Sanson se rapproche du FCN

Publié par Thomas le 06 janvier 2023 à 10:35

Annoncé dans le viseur du FC Nantes, Morgan Sanson se montrerait déterminé à l'idée de rejoindre le FCN et retrouver la Ligue 1.

Le FC Nantes devrait se montrer productif cet hiver, que ce soit dans le sens des départs comme des arrivées. Après s’être séparé de Fabio (Grêmio) et Dennis Appiah (ASSE) en défense, le club dirigé par Antoine Kombouaré cherche à solidifier certains secteurs de jeu, à commencer par le milieu de terrain. Face aux performances en dents de scie de la recrue Moussa Sissoko, les Canaris ont multiplié les pistes à ce poste et se seraient récemment positionnés sur une tête bien connue de notre championnat, Morgan Sanson.

L’ancien milieu de terrain de l’ OM, aujourd’hui à Aston Villa en Premier League, se cherche à tout prix un point de chute en France, alors que son aventure anglaise tourne au fiasco depuis plus d’un an maintenant. Avec un petit bout de match à son actif cette saison, le joueur de 28 ans est poussé dehors par Unaï Emery qui accepterait même de résilier son contrat pour qu’il trouve plus facilement une autre écurie cet hiver. Une situation à laquelle le FC Nantes souhaite profiter, d’autant que le joueur se montrerait collaboratif pour finaliser le transfert.

FC Nantes Mercato : Morgan Sanson prêt à réduire son salaire pour le FCN

Après avoir refusé les avances de l’AJ Auxerre et du RC Strasbourg, Morgan Sanson aurait signifié son envie de rejoindre le projet Jaune et Vert, alors que ses anciens clubs, le Montpellier HSC et l'OM, n’ont pas donné signe d’intérêt pour le natif de Saint-Doulchard. D’après L’Équipe, le joueur serait disposé à réduire son salaire perçu chez les Villans, à savoir 350 000 euros brut mensuels, pour rejoindre le FC Nantes en janvier. Des contacts ont déjà été réalisés entre Sanson et Antoine Kombouaré qui serait un grand fan du milieu de terrain. Si pour l’heure aucune avancée majeure n’est à signaler, le dossier pourrait bien évoluer positivement pour le FCN ces prochains jours.