OL Mercato : L'Olympique Lyonnais met deux joueurs à la porte

Publié par Enzo Vidy le 06 janvier 2023 à 16:35

Très actif depuis le début du mercato hivernal, l' OL a pour objectif de dégraisser son effectif et met deux joueurs à la porte.

Après bientôt une semaine de mercato hivernal, l' OL poursuit ses grandes manœuvres pour se sortir de la crise. Après avoir acté le retour de Dejan Lovren pour renforcer la défense lyonnaise, les dirigeants ont également officialisé le prêt de Florent Sanchez Da Silva pour la deuxième partie de saison. Déjà prêté la saison dernière, le jeune joueur issu du centre de formation de l' OL est parti rejoindre le club de Volendam, qui évolue en première division du championnat hollandais.

Et si l'on en croit les dernières tendances, d'autres opérations pourraient avoir lieu prochainement à l'Olympique Lyonnais. En effet, L'Équipe annonçait il y a quelques heures que le jeune Bradley Barcola souhaitait partir en prêt cet hiver pour avoir plus de temps de jeu, et que l' OL était en intense discussion avec un club suisse sur ce dossier. Ce vendredi, ce sont deux autres joueurs qui sont concernés par un départ du club cet hiver.

OL Mercato : Faivre et Reine-Adélaïde ne sont plus désirés à Lyon

Si l'on en croit les dernières informations révélées par Foot Mercato, le directeur sportif de l' OL, Bruno Cheyrou, serait bien décidé à se séparer de Romain Faivre et Jeff Reine-Adélaïde. Très peu utilisé cette saison, que ce soit avec Peter Bosz, ou plus récemment sous l'ère Laurent Blanc, les deux joueurs n'ont jamais répondu aux attentes des dirigeants lyonnais qui veulent ainsi profiter du mercato pour leur trouver une porte de sortie.

Cependant, la tâche ne sera pas simple, car le média précise que les deux joueurs ne veulent pas quitter le club cet hiver. C'est donc deux nouveaux dossiers assez épineux qui s'apprêtent à agiter le club dans les prochaines heures.