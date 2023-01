OM Mercato : La Juventus fixe la date du transfert de Milik

Publié par Timothée Jean le 06 janvier 2023 à 21:51

Prêté avec option d’achat par l’ OM, Arkadiusz Milik devrait être transféré définitivement à la Juventus. Une date est déjà fixée pour finaliser ce deal.

Tout se passe bien pour Arkadiusz Milik dans le Piémont. Arrivé cet été à la Juventus, sous la forme d’un prêt en provenance de l’ OM, l’avant-centre polonais s’est très vite adapté à son nouvel environnement. En 18 rencontres disputées, il comptabilise déjà 7 réalisations, soit un but toutes les 162 minutes. Son ratio d’efficacité est bien meilleur que celui de son principal concurrent, Dusan Vlahovic, qui comptabilise 1 but toutes les 181 minutes.

Recruté l’été dernier contre un chèque de plus de 80 millions d’euros, l’avant-centre serbe peine à justifier le montant colossal déboursé pour son transfert. Alors qu’il a freiné par de récurrentes blessures, Arkadiusz Milik continue de marquer de plus en plus des points chez les Bianconeri. Ce mercredi soir, c’est encore lui qui a inscrit le but victorieux de son équipe face à Cremonese (1-0). Le joueur prêté par l' OM a ainsi permis à la Vieille Dame d’enchainer une septième victoire consécutive en championnat et de relancer dans la course au titre de champion d’Italie. De quoi satisfaire ses nouveaux dirigeants.

OM Mercato : Le transfert définitif d'Arkadiusz Milik bientôt bouclé

La Corriere della Serra assure en effet que la direction de la Juventus aurait informé récemment l’ OM de sa ferme intention de lever l’option d’achat d’Arkadiusz Milik. La Juventus devrait donc verser environ 7 millions d’euros à l’ OM pour conserver définitivement sa nouvelle arme offensive. Sky Sport ajoute que le directeur sportif du club turinois, Federico Cherubini, aurait même promis à son homologue marseillais de régler ce dossier une fois pour toutes durant le mois d’avril 2023.

Désireux de poursuivre son aventure à Turin, Arkadiusz Milik est ainsi fixé sur son sort. Sauf un énorme rebondissement de dernière, l’ancien attaquant de Naples ne reviendra pas à l’Olympique de Marseille. De son côté, si le club phocéen espérait attirer un nouvel avant-centre cet hiver, la donne a changé ces derniers jours. RMC Sport assure que le club phocéen ne devrait pas recruter à ce poste. Et pour cause, la direction de l’ OM estimerait qu’il est impossible de trouver un buteur performant, à moindre coût, en ce mois de janvier. Le plan de l’ OM sera à présent de recruter aux moins nouveaux milieux offensifs pour la suite de la saison .