OL Mercato : Juninho vide son sac sur le transfert de Boateng

Ancien directeur sportif de l’ OL, Juninho est revenu sur la signature de Jérôme Boateng, « erreur » de casting pour le Brésilien.

L’Olympique Lyonnais n’y arrive toujours pas cette saison. Après 17 journées de Ligue 1, l’ OL pointe à la 8e place. Les Gones restent sur un court revers à domicile contre Clermont. Lyon va tenter de renouer avec la victoire ce samedi avec la réception du FC Metz en 32es de finale de la Coupe de France. Pour cette affiche, Jérôme Boateng effectue son retour dans le groupe lyonnais. Le défenseur lyonnais est opérationnel après sa récente opération au genou. Sa dernière apparition sur l’aire de jeu remonte au 6 novembre lors de la défaite contre Marseille. Recruté en 2021, le défenseur allemand est loin de répondre aux attentes. Directeur sportif lyonnais lors du transfert de Boateng, Juninho est passé aux aveux concernant cette signature.

OL Mercato : L’énorme mea-culpa de Juninho pour Boateng

Pour l’ancien directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, le transfert de Jérôme Boateng ne porte pas ses fruits. Le défenseur central âgé de 34 ans passe pour un énorme flop. Entre ses blessures, ses prestations en demi-teinte et un rôle de leader qu’il peine à endosser, l’ancien Bavarois n’est pas au niveau escompté. De même, ses démêlés judiciaires en Allemagne n’étaient pas du goût de Juninho. De quoi faire nourrir des regrets à l’ancien dirigeant lyonnais.

« On avait peut-être quelques avis différents mais Peter (Bosz) et moi, on travaillait ensemble. On a discuté […] Après, on a découvert qu’il y avait un problème, s'est remémoré Juninho sur RMC Sport. On ne pensait pas que c’était aussi sérieux mais il devait faire plusieurs voyages en Allemagne. Si on me demande si on a commis une erreur, oui, on a commis une erreur tous ensemble », avoue l’ancien international auriverde sur RMC Sport. Recruté en tant qu’agent libre, Jérôme Boateng est en fin de contrat à l’Olympique Lyonnais. Il ne sera pas regretté chez les Gones.