OL : Un renfort à l'Olympique Lyonnais contre le FC Metz

Publié par ALEXIS le 07 janvier 2023 à 11:07

Pour le match de l’ OL contre Metz, ce samedi (15h30) au Groupama Stadium en Coupe de France, Laurent Blanc enregistre le retour d’un renfort de taille.

L’ OL a disputé deux matchs de Ligue 1 après la Coupe du monde 2022. Une victoire contre le Stade Brestois à Brest (2-4) et une défaite rageante face à Clermont Foot à Lyon (1-0). Deux rencontres auxquelles Nicolas Tagliafico n’a pas participé. Sacré champion du monde avec la sélection d’Argentine aux dépens de l’Équipe de France, il était en vacances. Mais à l’occasion du match de 32e de finale de la Coupe de France, le défenseur de l’Olympique Lyonnais a fait son retour à l’entraînement collectif. Il figure donc dans le groupe de Laurent Blanc pour affronter le FC Metz.

Après la défaite contre Clermont, dimanche dernier, l’arrière latéral gauche argentin pourrait apporter la stabilité dans la défense de l’ OL. Néanmoins, il ne devrait pas être titulaire. « A nous de ne pas prendre de risque avec lui. En espérant qu’on arrive à récupérer un peu de monde pour le match contre Nantes la semaine prochaine », a indiqué le coach de Lyon, concernant Nicolas Tagliafico. En l’absence de ce dernier, c’est Damien da Silva qui avait dépanné dans le couloir gauche, alors qu’il est défenseur central de prédilection.

OL : Cinq absents à Lyon contre le FC Metz

En plus du nouveau champion du monde, le coach des Gones peut également compter sur le buteur de son équipe, Alexandre Lacazette. Touché aux ischios face aux Clermontois et sorti du terrain avant la fin de match de la 17e journée du championnat, il est bien présent parmi les joueurs convoqués. Absent face à CF63, le jeune Mamadou Sarr (17 ans) fait aussi son retour dans le groupe de l’ OL, lui qui attend toujours sa grande première avec l’équipe professionnelle. Parc contre, Lyon compte 5 absents pour ce match de Coupe de France. Ce sont : la recrue Dejan Lovren, Malo Gusto (ischio-jambier), Henrique (genou), Corentin Tolisso (en reprise) et Houssem Aouar (cuisse).

La compo probable de l’ OL contre le FC Metz

Riou - Diomandé, Da Silva, Boateng, Kumbedi - Caqueret, Lepenant - Cherki, Tetê, Toko Ekambi - Dembélé.

La compo probable de Metz

Oukidja – Kouao, Traoré, Fali Candé, Udol – Maïga, Jean-Jacques – Sabaly, Maziz, Gueye – Mikautadze.