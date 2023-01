OM Mercato : Andy Delort, la grosse surprise hivernale de Longoria ?

Publié par JEAN-LUC D le 07 janvier 2023 à 17:20

Mécontent de sa situation à l’OGC Nice, Andy Delort pourrait changer d’air cet hiver. Toujours associé à l’OM, le joueur de 31 ans pourrait débarquer sur la Canebière.

Déçu du départ vers le Paris Saint-Germain de son entraîneur Christophe Galtier, Andy Delort ne semble pas heureux sous les ordres de Lucien Favre qu’il ne semble pas apprécier. Absent du déplacement des Aiglons au Puy-en-Velay ce samedi en 32e de finale de Coupe de France, l’international algérien a été écarté par le staff niçois qui a décidé de se passer de ses services.

Selon les dernières rumeurs, les relations entre l’ancien buteur de Toulouse et son entraîneur sont plus que fraiches. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le natif de Sète serait ainsi décidé à quitter la Côte d’Azur le plus rapidement, durant ce marché des transferts de janvier notamment. Et l’Olympique de Marseille pourrait en profiter.

OM Mercato : Bamba Dieng sacrifié pour Andy Delort ?

En effet, selon les informations relayées par le quotidien régional La Provence, Andy Delort serait toujours sur les tablettes des dirigeants de l’OM. Toutefois, le retour en grâce de l’international sénégalais Bamba Dieng (22 ans) dans l’esprit de l’entraîneur Igor Tudor pourrait sérieusement compromettre l’arrivée d’un attaquant supplémentaire à Marseille.

D’ailleurs, le journal L’Équipe rapporte que l’entourage de Pablo Longoria a balayé les rumeurs d’une possible arrivée de Delort à l’Olympique de Marseille. Toujours selon la même source, les dirigeants marseillais auraient pour priorité l’arrivée de deux milieux offensifs capables d’évoluer dans l’axe. Reste donc à savoir si Longoria et les siens changeront d’avis concernant Andy Delort.