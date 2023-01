PSG Mercato : Campos reçoit une grande nouvelle pour Bernardo Silva

Publié par JEAN-LUC D le 08 janvier 2023 à 09:35

Priorité de Luis Campos pour l’été prochain, Bernardo Silva intéresserait aussi le Real Madrid. Mais le PSG pourrait avoir une belle ouverture pour le joueur de Manchester City.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Bernardo Silva ne compte pas faire de vieux os à Manchester City. À 28 ans, le milieu de terrain offensif portugais a ouvertement avoué qu’il rêvait dans un nouveau projet dans un avenir proche. Et cela tombe bien puisque Luis Campos aimerait le convaincre de revenir en Ligue 1 pour évoluer aux côtés de son ancien coéquipier monégasque Kylian Mbappé sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

D’ailleurs, le club de la capitale s’était déjà heurté au refus de Manchester City pour le compatriote de Cristiano Ronaldo avec une offre de 80 millions d’euros l’été passé. Mais les Rouge et Bleu ne sont pas seuls sur ce dossier puisque le Real Madrid penserait notamment à Bernardo Silva pour l’éventuelle succession de Toni Kroos. Le club madrilène pourrait donc être le principal concurrent du Paris SG pour la signature du natif de Lisbonne, le FC Barcelone pouvant être limité financièrement. Mais aux dernières nouvelles, la Maison-Blanche pourrait finalement passer son tour sur cette piste.

PSG Mercato : Toni Kroos privilégié à Bernardo Silva

En effet, selon les informations rapportées samedi par le quotidien madrilène Marca, les dirigeants du Real accorderaient leur priorité à une prolongation de Toni Kroos au recrutement onéreux de Bernardo Silva. Libre en fin de contrat, le milieu de terrain allemand n’a pas encore paraphé un nouveau bail, mais Florentino Pérez et les siens seraient très optimistes pour sa continuité. Le Champion d’Europe en titre ne serait donc pas particulièrement intéressé par le renfort de Bernardo Silva. Une bonne nouvelle pour Luis Campos et le Paris SG qui voient ainsi un concurrent sérieux s’écarter de sa route dans la course à la signature du protégé de Pep Guardiola.