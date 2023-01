OL Mercato : Un attaquant pose une condition pour rester à Lyon

Publié par Ange A. le 09 janvier 2023 à 06:38

Annoncé sur le départ cet hiver à l’ OL, Bradley Barcola a évoqué son avenir. Il pose une seule condition pour rester à Lyon.

Bradley Barcola n’est pas prêt d’oublier sa titularisation contre le FC Metz samedi en Coupe de France. L’ailier âgé de 20 ans a inscrit son premier but chez les professionnels, en plus devant son public au Groupama Stadium. Seulement, l’avenir du Baby-Gone est sujet aux spéculations. L’Équipe a récemment dévoilé des velléités de départ de l’attaquant lyonnais cet hiver. Un départ de Barcola en prêt cet hiver serait privilégié par le jeune attaquant des Gones. Celui-ci serait déjà convoité par des rivaux de Ligue 1 et des écuries de Ligue 2. Au sortir de la victoire de Lyon contre Metz, l’ailier a évoqué son avenir. L’occasion de poser une exigence à Laurent Blanc pour poursuivre sa progression avec son club formateur. Il souhaite disposer de davantage de temps de jeu pour rester à quai.

OL Mercato : La condition de Bradley Barcola pour rester

Bradley Barcola ne fait pas en effet d’un départ de l’Olympique Lyonnais cet hiver sa priorité. Il compte poursuivre la saison avec l’ OL s’il dispose d’un temps de jeu convenable. « J’attends de voir si on me garantit du temps de jeu pour voir si je peux rester ici pour jouer ou non. Tout ce que je veux c’est jouer », a indiqué le Baby-Gone au sortir de la qualification de Lyon en Coupe de France.

Entraîneur des Gones, Laurent Blanc a pour sa part invité son crack à la patience. Le technicien lyonnais estime qu’il aura « plus de choix » dans les prochaines semaines pour donner du temps de jeu à ces jeunes. « Je sais que c’est dur pour Bradley Barcola. On a beaucoup de joueurs offensifs. Il a pu s’impatienter. Il a bien travaillé. Il a eu la bonne attitude. Il a joué avec son insouciance. Il va très vite et n’est pas maladroit devant le but. Qu’il continue comme ça », a confié le coach lyonnais.