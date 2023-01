PSG Mercato : Une sensation du Mondial arrive au Paris SG

Publié par Thomas le 09 janvier 2023 à 09:08

Toujours à la recherche de très bons coups sur le marché des transferts, le PSG serait en passe de finaliser la venue d'un milieu marocain.

" Je suis très heureux et satisfait de l’effectif que j’ai. Le mercato reste le mercato. Il n’y aura pas d’arrivée s’il n’y a pas de départ. Il n’y a pas eu de joueurs qui ont demandé de bouger et d’aller voir ailleurs. J’en ai discuté avec Luis. Ils sont heureux ici. " Avec ces mots, prononcés fin décembre en conférence de presse, Christophe Galtier donnait le ton du mercato hivernal qui attend le Paris Saint-Germain. Pourtant, en interne, les dirigeants se montrent très actifs pour finaliser des dossiers dans le sens des départs comme des arrivées. Si le début du mois de janvier s’est révélé plutôt calme, le PSG compte bien enflammer son mercato 2023 et vient ce lundi de frapper un très joli coup sur la scène européenne.

Avec une Coupe du Monde qui aura grandement fait parler ces dernières semaines, plusieurs joueurs se sont révélés et ont tapé dans l’œil de grandes écuries. Et là encore, le Paris SG n’y échappe pas. Le club de la capitale serait en passe de boucler la venue de Azzedine Ounahi, sensation marocaine du SCO d’Angers.

PSG Mercato : Paris passe devant l’ OM pour Azzedine Ounahi

À en croire plusieurs médias africains, dont FilGoal, le PSG serait en bonne voie pour finaliser la venue du milieu de 22 ans pour l’été 2023. Luis Campos travaillerait sur le dossier en silence depuis plusieurs semaines alors que d’autres clubs comme Arsenal, Naples ou encore l’Olympique de Marseille étaient annoncés sur les traces du joueur. Les Rouge et Bleu auraient grillé la concurrence pour récupérer la pépite du Mondial, qui pourrait quitter le SCO d’Angers pour un peu plus de 30 millions d’euros.

Dans ce dossier très convoité, le Paris Saint-Germain a pu s’appuyer sur un atout de poids, Achraf Hakimi, coéquipier de Ounahi, qui aurait convaincu le milieu de terrain de rallier le PSG en 2023. Le latéral droit était également engagé par son board pour négocier la venue de Sofyan Amrabat avant que ce dossier ne se referme finalement. Une très belle opération des Parisiens qui sécurisent ainsi leur entrejeu pour les futures saisons.