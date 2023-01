FC Nantes : Une mauvaise nouvelle tombe pour Kombouaré avant l'OL

Publié par Jules le 10 janvier 2023 à 01:15

En difficulté en Ligue 1, le FC Nantes va tenter de se relancer contre l' OL, mercredi, afin de grimper un petit peu au classement.

Depuis le début de saison, le FC Nantes n'arrive pas à se sortir du bas du classement. Actuellement 15e de Ligue 1, les Canaris n'ont que 4 points d'avance sur la zone rouge, ce qui ne permet pas aux hommes d'Antoine Kombouaré de souffler. Après deux victoires de suite contre l'AJ Auxerre (1-0) en Ligue 1 et Vire (0-2), en Coupe de France, les Canaris affrontent l' OL ce mercredi et vont donc tenter de surfer sur cette belle série qui débute pour viser plus haut au classement.

De son côté, l' OL reste sur une défaite contre le Clermont Foot en championnat (0-1), mais a réussi à se relancer, sans briller, contre le FC Metz en Coupe de France (2-1). Une victoire du FC Nantes contre l'Olympique Lyonnais mettrait encore un peu plus le doute aux hommes de Laurent Blanc, qui ont eux aussi besoin de points pour espérer jouer une coupe d'Europe la saison prochaine.

FC Nantes : Samuel Moutoussamy absent contre l'OL mercredi

Formé à l' OL, Samuel Moutoussamy n'aura pas l'occasion de retrouver son ancien club mercredi en Ligue 1. En effet, le milieu de terrain du FC Nantes a écopé de trois cartons jaunes en moins de 10 matches et sera donc suspendu pour la prochaine rencontre des Canaris, cette semaine, à la Beaujoire. Antoine Kombouaré va donc devoir se passer d'un joueur important de son effectif (15 apparitions en Ligue 1) pour tenter de faire déjouer les Lyonnais.

Une absence qui pourrait faire mal au FC Nantes qui perd un nouveau cadre. Un autre joueur manquera à l'appel, puisque Nicolas Pallois est blessé et pourrait, de son côté, manquer une bonne partie de la fin de saison comme l'a expliqué le coach kanak.