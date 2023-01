FC Barcelone Mercato : Une piste du Barça en attaque s'éloigne

Publié par Jules le 10 janvier 2023 à 03:15

Désireux de se renforcer dès cet hiver, le FC Barcelone sonde le marché à la recherche de bon coup à tenter durant le mois de janvier.

Le mercato du FC Barcelone s'annonce agité. De nombreux dossiers sont encore à régler pour le Barça, ce qui annonce beaucoup de mouvements en Catalogne dans les prochaines semaines du marché des transferts. Alors que le recrutement de Ruben Neves se précise pour les Blaugranas, d'autres joueurs devraient également rejoindre l'actuel leader de Liga, qui vient de s'imposer contre l'Atlético Madrid en championnat dimanche soir.

En plus du milieu de terrain portugais, le FC Barcelone devrait également tenter de se renforcer en attaque cet hiver et multiplie les pistes pour garnir son secteur offensif. Alors que le dossier Memphis Depay fait beaucoup parler en Catalogne, les Blaugranas tentent de trouver un potentiel remplaçant au Néerlandais. Même si l'international des Pays-Bas pourrait rester au club cet hiver, il arrive en fin de contrat à l'issue de la saison et devra, quoi qu'il arrive, être remplacé au Barça.

FC Barcelone Mercato : Wilfried Zaha s'éloigne du Barça

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone s'intéresse à Wilfried Zaha, dont le contrat arrive à expiration en juin prochain à Crystal Palace, en Angleterre. Cependant, ce dossier vient de se compliquer lourdement pour le Barça. The Athletic explique aujourd'hui que l'attaquant ivoirien aurait décidé de rester en Premier League cet hiver et ne devrait donc pas rejoindre le Barça, ni même l'OM, également intéressé par le profil du joueur.

Le FC Barcelone devra donc se montrer patient pour Wilfried Zaha, qui ne va pas décider de son avenir avant le mois de juin prochain. Les Blaugranas risquent donc de retenter leur chance dans quelques mois afin de faire venir gratuitement l'attaquant ivoirien en Catalogne. Affaire à suivre donc dans ce dossier qui ne devrait pas bouger durant le mois de janvier.