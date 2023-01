PSG Mercato : Campos proche d’annoncer une signature controversée

Publié par JEAN-LUC D le 09 janvier 2023 à 20:25

Après la prolongation de Marco Verratti, le PSG s’apprête à officialiser une nouvelle signature dans ses rangs. Mais le principal concerné fait débat.

En attendant de finaliser les discussions avec Lionel Messi pour sa prolongation, le Paris Saint-Germain avance sur un autre dossier prioritaire. En effet, selon les informations du journaliste Nicolo Schira, le PSG et le clan Marquinhos seraient parvenus à un accord total pour poursuivre leur collaboration entamée depuis l’été 2013 et un transfert en provenance de l’AS Rome pour 31 millions d’euros. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2024, le défenseur central de 28 ans va parapher un nouveau bail jusqu’en juin 2027.

L’annonce de sa prolongation serait imminente selon le spécialiste italien des transferts. Alors que les deux parties bloquaient sur le volet financier du nouveau contrat, Luis Campos et le clan Marquinhos seraient finalement parvenus à rapprocher leurs positions. Toutefois, la nouvelle revalorisation de l’international brésilien ne fait pas l’unanimité dans la capitale puisque le compatriote de Neymar montre de plus en plus de signes de fébrilité ces dernières semaines. Encore plus depuis le nouvel échec du Brésil en Coupe du monde. Pour autant, le capitaine exemplaire des Rouge et Bleu veut poursuivre l’aventure en Ligue 1.

PSG Mercato : Marquinhos veut poursuivre avec le Paris SG

Après la qualification du Paris Saint-Germain à Châteauroux (3-1), en Coupe de France, Marquinhos a clairement annoncé la couleur pour son avenir. À l’instar de son partenaire Marco Verratti, le natif de Sao Paulo veut s’inscrire dans la durée avec le PSG, voire y terminer sa carrière. Concernant sa prolongation, il assure qu’elle est en excellente voie.

« Ma prolongation ? J’espère bien, ça avance très bien, je suis content, on va voir. Je reçois beaucoup de messages des supporters parisiens, ça fait plaisir, je me sens comme à la maison, j’espère continuer », a déclaré Marquinhos au micro de BeIN Sports. Le compatriote de Thiago Silva va devoir montrer un autre visage dans les prochaines semaines afin de rassurer ceux qui commencent à avoir des doutes sur son niveau actuel.