OL : Laurent Blanc sort sa stratégie contre le FC Nantes

Publié par ALEXIS le 10 janvier 2023 à 02:11

L’ OL se déplace sur le terrain du FC Nantes, mercredi (19h). Un match pour lequel Laurent Blanc a donné des consignes fermes à ses joueurs.

L’ OL reste sur une défaite rageante contre Clermont Foot 63 au Groupama Stadium. L’équipe de Laurent Blanc avait concédé un penalty en toute fin de match, transformé par Muhammed Cham (1-0, 87e). Après cette défaite à domicile, l’Olympique Lyonnais a fait du surplace à la 8e place au classement, mais a vu son adversaire de la 17e journée se rapprocher à 2 petits points. Les Gones (24 points) sont donc désormais à la portée des Clermontois (9es avec 22 points). Cela, avant la 18e journée programmée ce mercredi 11 janvier.

À cette occasion, l’ OL affronte le FC Nantes au Stade de la Beaujoire (19h). Les Canaris sont certes 15e de Ligue 1, mais sont dans une bonne dynamique. Ils sont invaincus depuis le 6 novembre. Ils sont sur une série d’invincibilité de quatre matchs, soit précisément 2 nuls et 2 victoires, championnat et Coupe de France confondus.

OL : Blanc, « je veux que l'on produise du jeu, notre salut passera par le jeu »

Le déplacement de l’ OL dans la Cité des Ducs s’annonce donc compliqué. Laurent Blanc a justement tiré la sonnette d’alarme en conférence de presse : « On aborde ce match comme un match où il faut prendre des points, car nous sommes en manque de points. » Il a passé des consignes fermes ensuite : « On sait ce qu'on a à faire, on est conscients de ce qu'on doit faire. On a beaucoup de travail, on en est conscient. Je veux que l'on produise du jeu, je pense que notre salut passera par le jeu. Mais il faut avoir les joueurs, et dernièrement, notre effectif était très amputé. On est en train de récupérer des forces. »

Rappelons que l' OL a 12 points de retard sur la troisième place du podium occupée par l’ OM. Comme quoi, le club rhodanien est encore loin dans la source pour une place qualificative pour la Ligue des Champions.