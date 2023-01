PSG Mercato : Après la Ligue 1, QSI s’attaque à la Premier League

Publié par JEAN-LUC D le 10 janvier 2023 à 00:25

Après la Ligue 1 avec le PSG, QSI, propriétaire du club de la capitale, veut s’attaquer à la Premier League. Nasser Al-Khelaïfi serait passé à l’action.

Même s’ils restent pleinement engagés avec le PSG, Nasser Al-Khelaïfi et QSI veulent améliorer leur modèle multi-clubs afin de rivaliser avec le City Football Group et d'autres propriétaires européens ambitieux, comme ceux de Chelsea, qui envisagent de suivre un modèle similaire. Dans cette optique, le fonds d’investissement qatari intensifie ses efforts pour trouver une autre équipe dans laquelle investir en minorité cette année. D’après les informations divulguées ce lundi par le journaliste anglais Ben Jacobs, ils discutent notamment avec plusieurs clubs de Premier League, avec des contacts concrets avec l’un d’entre eux.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi négocie avec Tottenham

Après le Paris Saint-Germain en 2011, Qatar Sport Investments veut désormais s’offrir un club anglais et pas des moindres. en effet, selon les révélations de Sky Sports, QSI aurait Tottenham dans le viseur. Nasser Al-Khelaïfi aurait même déjà rencontré le président de Tottenham, Daniel Levy, la semaine passée à Londres et des premières discussions autour d’un rachat auraient eu lieu entre les deux hommes.

« Le président de QSI, Nasser Al-Khelaïfi, a rencontré le président de Tottenham, Daniel Levy, cette semaine à Londres pour un entretien exploratoire. Il s’agissait d’une première prise de contact et pas de négociations avancées (…) Tottenham a nié que des discussions aient eu lieu concernant le capital du club, c’était une réponse attendue compte tenu de la nature des pourparlers en cours, mais CBS Sports a des preuves incontestables que QSI a effectivement rencontré Daniel Levy cette semaine pour parler spécifiquement d’un investissement minoritaire », précise Ben Jacobs.

Alors que certains craignaient que QSI laisse tomber le PSG et le football après la Coupe du monde, cela semble être tout l’inverse, avec une volonté de s’implanter davantage en Europe. En plus d’être propriétaire du Paris SG, QSI possède également des parts dans le club de Braga, au Portugal. La galaxie QSI pourrait donc s’étendre en Angleterre, mais le PSG resterait bien la vitrine de ce projet colossal. Toujours selon la même source, en plus de Tottenham, Liverpool et Manchester United sont également à la recherche de nouveaux partenaires. Nasser Al-Khelaïfi étudient donc toutes ces options.