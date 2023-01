FC Barcelone Mercato : Le Barça s'intéresse à un attaquant des Bleus

Publié par Thomas G. le 10 janvier 2023 à 15:55

Toujours en quête d'un nouvel attaquant, le FC Barcelone souhaiterait s'attacher les services d'un international français cet été.

Depuis l’élimination du FC Barcelone en phases de poule de la Ligue des Champions, les Blaugranas font face à une nouvelle crise. La situation économique du Barça pousse les dirigeants catalans à chercher des solutions pour éviter une sanction de la Liga. Le président Joan Laporta souhaiterait renforcer l’effectif de Xavi cet été pour poursuivre le nouveau projet du Barça. Cette stratégie s’est avérée payante, le FC Barcelone est premier de Liga avec trois points d’avance sur le Real Madrid.

Les dirigeants du Barça pourraient de nouveau se tourner vers des joueurs en fin de contrat pour éviter de payer des indemnités de transfert. Cette politique de recrutement avait permis au FC Barcelone de recruter Andreas Christensen, Franck Kessié, Hector Bellerin et Marcos Alonso l’été dernier. Les Blaugranas ont d’ores et déjà commencé à préparer le mercato estival pour réaliser de bonnes affaires. Le FC Barcelone aurait coché les noms de l’international espagnol Inigo Martinez, le jeune attaquant allemand Youssoufa Moukoko et le milieu belge Youri Tielemans. Le FC Barcelone pourrait donc être un acteur majeur du prochain mercato estival. Depuis plusieurs semaines, la cellule de recrutement s’active en coulisse pour dénicher des joueurs susceptibles d’apporter une plus-value à l’effectif de Xavi.

FC Barcelone Mercato : Le Barça piste Marcus Thuram

Le Barça souhaiterait recruter plusieurs éléments offensifs cet été et Ousmane Dembélé pourrait accueillir l’un de ses compatriotes. Selon les informations d’Alfredo Martinez, les dirigeants du Barça se seraient renseignés sur la situation de Marcus Thuram. L’international français est en fin de contrat dans six mois avec le Borussia Mönchengladbach et les Blaugranas pourraient profiter de cette aubaine. Le FC Barcelone va devoir trouver de bons arguments pour convaincre Marcus Thuram, également pisté par Chelsea. Les Blues souhaiteraient recruter l’attaquant de l’Equipe de France et contrarier les plans du Barça.