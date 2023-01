Troyes-OM : La compo de Tudor avec un choix fort en défense

Publié par Timothée Jean le 10 janvier 2023 à 15:41

L’ OM affronte ce mercredi soir Troyes dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Igor Tudor a prévu de faire tourner son équipe pour ce choc.

Qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France après son succès face à Hyères (2-0), l’Olympique de Marseille va tenter de poursuivre sa belle série de victoires en championnat. L’ OM se déplace mercredi à 21h au stade de l’Aube afin d’affronter Troyes dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Les Phocéens ont à cœur de s’imposer face aux Troyens dans le but de confronter leur place sur le podium. Toutefois, l’ OM sera privé de plusieurs cadres pour ce choc.

Outre la longue absence d’Amine Harit (blessé), Éric Bailly et Nuno Tavares sont tous les deux suspendus pour le match face à Troyes. Dimitri Payet est lui forfait pour cette rencontre. Touché à la cheville, le milieu offensif devrait observer une période d’indisponibilité afin de mieux récupérer. Confronté à plusieurs absences, l’entraîneur Igor Tudor compte ainsi profiter de ce déplacement pour enfin lancer son turnover. Et c’est surtout en défense que devraient s’opérer ces rotations.

OM : Igor Tudor ne prendra aucun risque avec Jonathan Clauss

Joueur de champ, très utilisé depuis le début de l’exercice, Jonathan Clauss est également incertain pour le match Troyes-OM. Victime d’une élongation au niveau des adducteurs, le latéral droit tricolore a repris l'entraînement individuel avec ballon, mais il devra prendre son mal en patience avant de retrouver la compétition. D’autant plus que l’attente sera un peu plus longue que prévue. L’Équipe explique en effet que Jonathan Clauss devrait être ménagé face à Troyes. Le staff de l’ OM ne veut prendre aucun risque et devait le laisser au repos.

Son absence dans le onze de départ de l' OM sera alors une aubaine pour Issa Kaboré de se montrer sous son meilleur profil face à son ancienne équipe. L’international burkinabé devrait être aligné dans le couloir droit, tandis que le poste d'ailier sera probable occupé par Sead Kolasinac. Avec l’habituel Pau Lopez dans les buts, l’axe de la défense sera composée de Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot. Le duo Veretout-Rongier devrait animer l’entrejeu de l’ OM. Mattéo Guendouzi sera probablement positionné en attaque, aux côtés de Cengiz Ünder et Alexis Sanchez. À moins qu'Igor Tudor décide d’aligner à nouveau Bamba Dieng en attaque.

La compo probable de l’ OM face à Troyes :

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : C. Mbemba, S. Gigot, L. Balerdi

Milieu de terrain : I. Kaboré, V. Rongier, J. Veretout, S. Kolasinac

Attaquants : C. Ünder, M. Guendouzi, A. Sanchez