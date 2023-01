Montpellier HSC Mercato : Le MHSC fonce sur un défenseur de Ligue 2

Publié par Enzo Vidy le 11 janvier 2023 à 01:11

Très actif depuis le début du mercato hivernal, le Montpellier HSC vise un renfort défensif qui évolue actuellement en Ligue 2.

Les dirigeants du Montpellier HSC ne cessent de travailler activement depuis l'ouverture du mercato hivernal. Pour le moment, c'est dans le sens des départs que les principaux mouvements se font ressentir. La semaine dernière, le départ d'Arnaud Souquet aux États-Unis a été officialisé par son entraîneur Romain Pitau. Le milieu de terrain Sasha Delaye est également parti en prêt au Puy Foot, récent tombeur de l'OGC Nice en Coupe de France.

Plus récemment, c'est le défenseur Nicolas Cozza qui serait proche de quitter le Montpellier HSC pour prendre la direction de Wolfsburg en Bundesliga. Désormais, les dirigeants montpelliérains cherchent à renforcer l'effectif pour la deuxième partie de saison, et plus précisément le secteur défensif qui fait cruellement défaut aux joueurs de Romain Pitau depuis le début du championnat. De ce fait, le Montpellier HSC aurait coché le nom d'un joueur évoluant actuellement en Ligue 2, au Stade Malherbe de Caen.

Montpellier HSC Mercato : Le MHSC vise le latéral gauche tunisien Ali Abdi

Déjà annoncé par Mohamed Toubache-Ter il y a quelques jours, le média tunisien, Ettachkila, confirme qu'Ali Abdi serait sur les tablettes du Montpellier HSC pour une arrivée cet hiver. Véritable taulier du Stade Malherbe de Caen au poste de latéral gauche, il avait déjà ouvert la porte à un départ après la Coupe du monde dans les colonnes de Ouest-France. "J’ai les pieds sur terre et je n’oublie pas que j’ai été au Mondial grâce au SM Caen. Il faut que je continue de travailler. J’ai montré quelque chose dans ce Mondial, c’est aux clubs de bouger s’ils le veulent." Le média tunisien précise que des contacts ont déjà établi avec l'entourage du joueur par les dirigeants du Montpellier HSC, et qu'un passage à l'action est prévu dans les prochains jours.