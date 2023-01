PSG : Le Paris SG met un gros STOP à Lionel Messi !

Publié par JEAN-LUC D le 10 janvier 2023 à 21:11

De retour de vacances, Lionel Messi va retrouver les terrains avec le PSG contre Angers. Un premier match post-Coupe du monde qui va se dérouler dans des circonstances particulières.

Sacré Champion du monde 2022 avec l’Argentine, Lionel Messi va rejouer sous les couleurs du Paris Saint-Germain mercredi soir face à Angers SCO, à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Comme il est de coutume, pour cette rencontre, l’attaquant argentin devrait être célébré par le public du Parc des Princes, avec notamment une réplique de la Coupe du Monde dans les bras. Malheureusement, la Pulga n’aura pas droit à son tour d’honneur de l’enceinte du club de la capitale.

En effet, le journal Le Parisien révèle ce mardi que le Paris SG n’a prévu aucune cérémonie spéciale pour le joueur de 35 ans. Selon le quotidien régional, le PSG estime avoir déjà honoré son numéro 30 avec l’accueil qui lui a été réservé lors de son retour à l’entraînement, au Camp des Loges. Surtout que certains dirigeants parisiens redoutent même d’éventuels sifflets, notamment à la suite des célébrations des Argentins et du chambrage du gardien Emiliano Martinez à l’endroit de Kylian Mbappé. Toutefois, les supporters pourront célébrer Messi s’ils le souhaitent.

PSG : Galtier compte sur les fans pour Lionel Messi

Si officiellement aucune cérémonie n’a été programmée pour rendre hommage à Lionel Messi pour son sacre mondial avec l’Argentine, Christophe Galtier espère que le public du Parc des Princes sera suffisamment fair-play pour ovationner la star du Paris Saint-Germain, notamment à l’heure de la présentation des équipes par le speaker du Parc Michel Montana.

« Tout le monde est content de le voir. Y aura-t-il une célébration au Parc des Princes ? On verra quand sera son prochain match, mais il n’y a pas de demande et un besoin de la part de Léo d’être célébré. Il est champion du monde, c’est un joueur hors-norme. J’espère qu’il sera fêté par les supporters. On a beaucoup, beaucoup de chances d’avoir un joueur comme Léo Messi. Il n’y a aucune raison qu’il ne soit pas fêté », avait déclaré l’entraîneur parisien avant le voyage à Châteauroux, pour les 32es de finale de la Coupe de France.