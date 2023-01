ESTAC Mercato : Troyes vise une cible du RC Strasbourg

Publié par Jules le 11 janvier 2023 à 18:32

Tandis que l'ESTAC est à la lutte pour le maintien cette saison encore, Troyes voudrait chiper une piste du RC Strasbourg cet hiver.

Actuellement 13e de Ligue 1 avec cinq points d'avance sur le premier relégable, l'ESTAC s'est donné un peu d'air en ce début de saison, mais est encore assez loin d'être sauvé dans la course pour le maintien. Les choses vont très vite en bas de tableau, et Troyes va devoir se montrer performant jusqu'à la fin de la saison pour s'éviter une très mauvaise surprise, d'autant plus que, exceptionnellement, quatre équipes vont être reléguées en Ligue 2 à l'issue de l'exercice 2022-2023. Les places pour rester dans l'élite risquent de valoir assez chères.

Pour réussir à se sauver en deuxième partie de saison, l'ESTAC pourrait enregistrer quelques renforts durant le mercato hivernal. Tandis que le club de l'Aube a déjà validé la signature de deux contrats professionnels pour des jeunes talents du centre de formation, Troyes va continuer à prospecter le marché durant le mois de janvier et tenter de trouver des bons coups à réaliser, malgré les moyens très limités de l'écurie auboise.

ESTAC Mercato : Troyes veut concurrencer le RC Strasbourg pour Frédéric Guilbert

Comme le révèle conjointement Alsa'Sports et L'Équipe, Frédéric Guilbert, ancien du RC Strasbourg aurait deux touches en Ligue 1. D'un côté, le RCSA voudrait faire revenir le défenseur latéral, tandis que, de l'autre, l'ESTAC serait intéressé à l'idée de relancer le joueur, qui s'est un peu perdu en Angleterre, du côté d'Aston Villa.

L'ESTAC envisage donc de faire venir Frédéric Guilbert dans le cadre d'un prêt jusqu'à la fin de la saison, avec, pourquoi pas, une option d'achat afin de conserver le joueur s'il performe. Alors que le joueur est tenté à l'idée de revenir en France, Troyes devra se montrer plus convaincant que le RC Strasbourg afin de valider l'arrivée prochaine de l'arrière droit.