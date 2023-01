PSG : Une star du Bayern pourrait finalement jouer contre le Paris SG

Publié par Thomas le 12 janvier 2023 à 21:07

À un mois du choc entre le PSG et le Bayern Munich, le club de la capitale a appris une bien mauvaise nouvelle, la présence probable d'une star bavaroise.

Après son début de saison très positif, le Paris Saint-Germain aborde l’année 2023 avec quelques doutes mais surtout un esprit revanchard, en vue des 8es de finale de la Ligue des Champions. Encore sonnée de sa déroute au Bernabeu la saison passée, l’équipe parisienne souhaite rompre avec ses démons en insufflant une dynamique positive ces prochaines semaines. Si la reprise post-Coupe du monde s’est révélée délicate pour le PSG, avec de nombreuses absences enregistrées, Christophe Galtier et les siens comptent rapidement se mettre d’aplomb pour aborder de la meilleure manière possible le choc contre le Bayern Munich dans un mois.

Privé de Manuel Neuer, victime d’une fracture au ski, Lucas Hernandez et probablement Noussair Mazraoui, blessé pour 4 à 6 semaines, le Bayern Munich a toutefois reçu une bonne nouvelle ce jeudi, concernant son ailier sénégalais Sadio Mané. Absent malheureux de la Coupe du monde à cause d’une lourde blessure au tibia droit, l’ancien joueur de Liverpool a entamé une importante course contre la montre pour arriver à temps contre le PSG, le 14 février prochain.

PSG : Nagelsmann confirme la tendance pour Sadio Mané

Finalement, le Bayern Munich pourrait ne pas être si amputé que ça pour défier le PSG au Parc des Princes. En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur bavarois, Julian Nagelsmann, a indiqué que son attaquant, Sadio Mané, avait une chance de participer au choc de Ligue des Champions prévu dans un mois. "C’est un joueur important c’est pour cela que nous l’avons recruté. Si tout se passe idéalement il pourrait jouer contre Paris, indique le technicien allemand, avant de mesurer ses propos : Mais il faudrait que tout se passe très très bien." De quoi semer le doute quant à une éventuelle présence du dernier Ballon d’Or africain.