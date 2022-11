PSG-Bayern : Après Sadio Mané, un autre gros coup dur à Munich !

Publié par JEAN-LUC D le 25 novembre 2022 à 21:43

Sadio Mané ne sera pas la seule star du Bayern Munich à rater les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le PSG, en février et mars prochain.

Officiellement forfait pour la Coupe du Monde au Qatar avec le Sénégal, Sadio Mané s’est fait opérer avec succès, mais ne devrait pas revenir de si tôt. D’après le quotidien allemand Sport BILD, l’attaquant de 30 ans devrait observer une période d’indisponibilité d’au moins trois mois. Sadio Mané devrait donc manquer le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain le 14 février prochain au Parc des Princes. Mais l’international sénégalais ne sera pas le seul grand absent dans le groupe du Bayern Munich pour le choc contre les Rouge et Bleu.

PSG : Lucas Hernandez opéré et forfait avec le Bayern Munich

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors de l’entrée en lice de la France dans la Coupe du Monde contre l'Australie (4-1), mardi, Lucas Hernandez s’est fait opérer et sera indisponible avec le Bayern Munich durant les six prochains mois. Le défenseur polyvalent de 26 ans ne jouera donc pas avec les Champions de Bundesliga lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Dans un communiqué, le club bavarois a annoncé que le Champion du Monde 2018 a bel et bien été opéré avec succès.

Lucas Hernandez devrait débuter sa rééducation dans les prochains jours. Pour le natif de Marseille, cette blessure n'est pas toute nouvelle puisqu'il avait déjà été victime d’une blessure au ligament interne du genou droit qui l’avait tenu éloigné des terrains entre février et août 2019. Après Sadio Mané, le Bayern Munich devra donc faire sans l’aîné de Theo Hernandez en février prochain contre la bande à Lionel Messi. Il devrait également manquer le rendez-vous de mars sur la pelouse de l’Allianz Arena.