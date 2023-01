FC Nantes : Lafont ne cache plus ses ambitions et annonce la couleur

Publié par ALEXIS le 13 janvier 2023 à 01:37

Capitaine du FC Nantes, Alban Lafont a pris une grande décision concernant son avenir et sa carrière. Cela, à un an et demi de la fin de son contrat.

Prêté au FC Nantes pour deux ans en juin 2019, par la Fiorentina, Alban Lafont (24 ans) n’a pas mis du temps pour s’imposer dans la Cité des Ducs. Il est devenu rapidement le portier N°1 des Canaris. Malgré son jeune âge, il est aujourd’hui le leader du FCN sur le terrain. Antoine Kombouaré lui a confié le brassard de capitaine dès le début de saison 2021-2022. En plus de Nicolas Pallois (35 ans), le dernier rempart des Jaune et Vert est aussi l’un des cadres du vestiaire. Alors qu’il était convoité par l’OM en Ligue 1 ou encore l’AC Milan (Serie A) et le Betis Séville (Liga), Alban Lafont est finalement resté au FC Nantes où son contrat court jusqu’au 30 juin 2024. Mais depuis la retraite internationale de Hugo Lloris, l’avenir de l’international français (14 sélections avec les Espoirs) pourrait prendre une autre tournure ou dimension.

FC Nantes : Alban Lafont, candidat à la succession de Hugo Lloris

Au moment de rendre hommage au portier de l’Équipe de France, il a déclaré son ambition de lui succéder. « Ce que Hugo Lloris a fait est phénoménal. Ce qu’il représente au niveau des gardiens de but - que ce soit pour ceux qui jouent ou les jeunes -, c’est un exemple pour tout le monde », a confié Lafont sur Amazon Prime, avant d’annoncer la couleur : « C’est sûr que je l’ai (l’équipe de France) dans un coin de ma tête, mais ça passera par mes performances avec le FC Nantes. Je vais travailler dur, essayer d’être le meilleur possible pour y arriver, mais avec calme et sérénité. »

Le capitaine du FCN face à une forte concurrence en Équipe de France

Pour l’heure, c’est bien Mike Maignan (AC Milan, 27 ans) qui est le favori pour prendre la place de Hugo Lloris. Néanmoins, Illan Meslier (Leeds, 22 ans), Alphonse Areola (West Ham, 30 ans) ou encore Steve Mandanda (Stade Rennais, 37 ans), qui n’a pas pris sa retraite internationale sont toujours sélectionnables. Une forte concurrence pour le dernier rempart du FC Nantes. Pour rappel, Alban Lafont avait été convoqué par Didier Deschamps pour pallier le forfait de Lloris en septembre 2022, mais il n’avait pas disputé les matchs de Ligue des Nations contre l’Autriche (victoire 2-0) et le Danemark (défaite 2-0).