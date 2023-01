OL Mercato : Après le nul contre Nantes, Lyon attend un renfort

Publié par Jules le 12 janvier 2023 à 22:07

Tenu en échec par le FC Nantes (0-0), l' OL pourrait enregistrer l'arrivée d'une recrue inattendue dans les prochains jours pour venir aider l'équipe.

Malgré l'arrivée de Laurent Blanc, qui devrait faire bouger les choses du côté de l' OL, le club rhodanien reste dans une position délicate en championnat, et peine souvent à se montrer dangereux. On l'a encore vu face au FC Nantes, au terme d'un match nul qui semblait pourtant à la portée des Gones. Suite à cette grosse désillusion, des décisions pourraient être prises rapidement, et certains renforts devraient débarquer au club pour aider l'Olympique Lyonnais à se sortir de cette triste 8e place, bien loin des ambitions européennes de Lyon.

Alors qu'un premier renfort pourrait intervenir au milieu de terrain avec l'arrivée potentielle de Pathé Ciss dans les prochaines semaines, l' OL veut récupérer davantage de renforts et a identifié plusieurs manques dans son effectif. Tandis que Laurent Blanc a été exaucé en défense avec l'arrivée de Dejan Lovren, c'est sur le front de l'attaque que les Lyonnais souhaitent désormais se concentrer durant le mercato hivernal.

OL Mercato : L'arrivée d'un attaquant se profile à Lyon

Depuis la reprise du championnat, l' OL n'a pas marqué le moindre but en deux rencontres. En effet, que ce soit lors de la défaite contre Clermont (0-1) ou lors du match nul et vierge contre le FC Nantes, les attaquants lyonnais n'ont pas trouvé la faille. D'après Le Progrès, ce nouveau problème offensif pourrait être réglé car, selon le quotidien régional, l'arrivée d'un attaquant supplémentaire durant le mois de janvier est une possibilité explorée par les dirigeants.

Malgré le retour d'Alexandre Lacazette l'été dernier, l' OL n'est pas flamboyant sur le plan offensif ces dernières semaines, ce qui pourrait relancer complètement le mercato des Gones, qui était un peu à l'arrêt ces derniers jours. Pour le moment, aucun nom n'a encore fuité concernant l'identité du potentiel futur attaquant de l'Olympique Lyonnais.